Ціни на пальне на українських АЗС продовжують дорожчати

Мережі АЗС WOG та ОККО підвищили ціни на автогаз на 40 копійок за літр порівняно з 30-м вересня. Водночас у мережах UPG, SOCAR та «Укрнафта» вартість пального залишилася без змін. Про це свідчать дані в застосунках мереж.

Так, станом на понеділок, 5 жовтня, бензин А-95 у цих п’яти мережах коштує від 88,90 до 94,90 грн за літр, звичайне дизпальне – від 97,90 до 103 грн, а автогаз – від 42,90 до 45,90 грн.

Скільки коштують бензин і дизель на АЗС 5 жовтня?

Найнижчі ціни на звичайний А-95 серед п’яти порівнюваних мереж – на UPG та «Укрнафті» (по 88,90 грн за літр). Тут же найдешевше звичайне дизпальне – по 97,90 грн за літр.

На WOG та ОККО літр А-95 коштує 92,90 грн, а звичайного дизелю – 99,90 грн. У SOCAR ціни становлять 94,90 грн та 103 грн відповідно. Тож різниця у вартості літра звичайного А-95 між цими мережами сягає 6 грн. Приміром, для заправки на 40 літрів це 240 грн.

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Пальне за ціною понад 100 грн за літр

Найвища ціна на преміальний дизель серед порівнюваних мереж – у SOCAR (104 грн за літр). На WOG та ОККО він коштує 102,90 грн, а на UPG та «Укрнафті» – 99,90 грн. Понад 100 грн у частині мереж коштує і бензин А-100, зокрема у SOCAR – 104 грн за літр, на ОККО та WOG – 102,90 грн. Водночас преміальний А-95 у всіх п’яти мережах залишається дешевшим за 100 грн.

Зауважимо, що на початку літа пальне в Україні дешевшало, а наприкінці липня ціни на бензин і дизель різко зросли. У серпні ситуація стабілізувалася, дизельне пальне в гурті почало дешевшати. Водночас зниження гуртових цін не одразу позначається на вартості пального на АЗС.

На кінцеву ціну впливають також вартість закупівлі, логістика, курс валют, запаси та попит. Додатковим ударом стали російські атакі, через які здорожчала доставка пального, оскільки частину морського постачання доводиться замінювати сухопутними маршрутами.