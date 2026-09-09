В Україні продовжує дорожчати пальне. У середу, 9 вересня, мережі OKKO та SOCAR підвищили ціни на бензин і дизель ще на 1 грн за літр. Вартість преміального дизельного пального в найбільших мережах уже сягнула 99,90 грн за літр, свідчать дані моніторингу профільного ресурсу «Нафто.Ринок».

На заправках OKKO на 1 грн подорожчали всі види бензину та дизельного пального. Звичайний бензин А-95 тепер коштує 86,90 грн за літр, преміальний Pulls 95 – 89,90 грн, а бензин Pulls 100 – 96,90 грн.

Ціна звичайного дизелю на OKKO зросла до 96,90 грн за літр, а преміального – до 99,90 грн. Автогаз не подорожчав і надалі коштує 44,90 грн за літр.

Мережа SOCAR також підвищила на 1 грн ціни на бензини NANO 100, NANO 95 і звичайний А-95, а також на дизель NANO. Водночас преміальний дизель NANO Extro залишився на рівні 99,90 грн за літр, а автогаз – 44,90 грн.

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У мережах WOG та «Укрнафта» 9 вересня ціни не змінилися. Найдоступніше пальне серед чотирьох порівнюваних мереж пропонує «Укрнафта»: бензин А-95 коштує 80,90 грн за літр, звичайний дизель – 90,90 грн, автогаз – 42,90 грн.

Ціни на пальне 9 вересня

На OKKO:

бензин Pulls 100 – 96,90 грн/л;

бензин Pulls 95 – 89,90 грн/л;

бензин А-95 Євро – 86,90 грн/л;

дизель Pulls – 99,90 грн/л;

дизель Євро – 96,90 грн/л;

автогаз – 44,90 грн/л.

На WOG:

бензин 100 – 96,90 грн/л;

бензин Mustang 95 – 89,90 грн/л;

бензин А-95 Євро – 86,90 грн/л;

дизель Mustang – 99,90 грн/л;

дизель Євро-5 – 96,90 грн/л;

автогаз – 45,50 грн/л.

На SOCAR:

бензин NANO 100 – 96,90 грн/л;

бензин NANO 95 – 89,90 грн/л;

бензин А-95 – 86,90 грн/л;

дизель NANO Extro – 99,90 грн/л;

дизель NANO – 97,90 грн/л;

автогаз – 44,90 грн/л.

На «Укрнафті»:

бензин Energy 95 – 83,90 грн/л;

бензин А-95 – 80,90 грн/л;

бензин А-92 – 78,90 грн/л;

дизель Energy – 92,90 грн/л;

звичайний дизель – 90,90 грн/л;

автогаз – 42,90 грн/л.

Зауважимо, що в серпні ціни на пальне почали незначно знижуватися. При цьому експерти зазначають, що роздрібні ціни реагують на зміни гуртового ринку із запізненням. Річ у тім, що Україна значною мірою залежить від імпортних нафтопродуктів, тому українські АЗС орієнтуються насамперед на ситуацію на європейському ринку.

Також на кінцеву ціну впливають вартість закупівлі, логістика, курс валют, запаси та попит. Додатково здорожчують доставлення пального російські удари по портовій інфраструктурі, адже частину морських поставок доводиться замінювати сухопутними маршрутами. Крім того, ворог завдає прямих ударів по паливній інфраструктурі. Так, за даними Der Spiegel, з квітня Росія атакувала близько 200 АЗС в Україні.