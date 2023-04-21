Auroom Lviving, вул.. Замарстиністька, 133 (поблизу церкви Св. Йосафата)

У останні роки район вулиці Замарстинівської активно розвивається. Саму вулицю масштабно реконструювали, а вздовж неї будують житлові комплекси, торгові центри та розвивають інфраструктуру. Цей район належить до історичного ареалу, тож до нового будівництва необхідно ставитись із особливою увагою та обережністю.

Компанія Auroom має великий досвід будівництва, однак в історичній частині міста будує вперше. Тож до проектування нового комплексу Auroom Lviving на вул. Замартинівській підійшли з особливою уважністю, враховуючи історичний контекст району. До роботи над новим комплексом компанія Auroom залучила «Проектну майстерню Бєляєвих», проекти якої неодноразово ставали переможцями всеукраїнського конкурсу Ukrainian Urban Awards, міжнародного конкурсу International Property Awards та багатьох інших у галузі житлової нерухомості. Архітектори майстерні мають досвід у створенні гармонійних проектів із врахуванням контексту середовища, працювали із новою забудовою в історичному ареалі та реалізували низку якісних малоповерхових комплексів.

Тарас Бєляєв

ZAXID.NET поспілкувався з провідним архітектором майстерні Тарасом Бєляєвим, який реалізував низку успішних проектів. Його роботи відомі нестандартними рішеннями та індивідуальним підходом до кожного проекту. У інтервʼю ZAXID.NET він розповів про створення комплексу Auroom Lviving та як нова архітектура покращить цілий мікрорайон.

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Розкажіть про локацію, де збудують Auroom Lviving? Як ця територія виглядає зараз і як зміниться після будівництва ЖК?

Auroom Lviving, вул.. Замарстиністька, 133 (поблизу церкви Св.Йосафата)

Раніше на ділянці, де збудують Auroom Lviving, був приватний житловий будинок. Із ділянкою межують уже зведений ЖК Barcelona, парк «700-річчя Львова».

На захід від ділянки розташовані нешкідливі промислові підприємства, на схід – вулиця Замарстинівська, по інший бік якої – громадські об’єкти – школа, церква святого Йосафата та однойменний парк. Поруч також кінцева трамвайна зупинка, однак міська рада у найближчій перспективі планує продовжити трамвайну колію до вул. Мазепи. Тож згодом трамвай доїжджатиме безпосередньо до ЖК Auroom Lviving. Крім трамвайної мережі, в районі добре розвинена іншта транспортна інфраструктура – із Шевченківського району автобусом, тролейбусом чи велосипедом можна доїхати фактично в кожну точку Львова.

Також у пішому доступі неподалік розташований СТРЦ Spartak, супермаркети «Ашан», «Арсен» та «Сільпо».

Після будівництва нового багатоквартирного будинку, тому тут з’явиться більше активного вуличного простору, адже нове будівництво однозначно призведе до впорядкування благоустрою між вулицею Замарстинівською і проектованим будинком. Зараз вулиця замощена «клаптиково». Сподіваємось, що співпрацюючи з містом, вдасться це впорядкувати, зробити всю територію безбарʼєрною.

Як при проектуванні будинку ви враховували історичний контекст території?

Під час проектування будинку ми врахували всі вимоги щодо відстаней до найближчих обʼєктів. Над школою, що розташована навпроти, проходить повітряна зона лінії електропередач, і ми її теж врахували.

Auroom Lviving, вигляд зі сторони парку «700-річчя Львова»

Щодо розташування в історичному ареалі, то ми завжди працюємо через призму того, який вплив матиме проект на загальну панораму міста. Наприклад, сусідній ЖК Barcelona був збудований раніше і є значно вищим за Auroom Lviving, тож нове будівництво на панораму Львова негативного впливу не матиме. Зважаючи на висоту цього ЖК, ми навмисне зробили наш проект семиповерховим із відступами зі сторони сусіднього будинку, щоб відстань між фасадами була не менша, ніж висота нашого проекту. Таким чином ми забезпечуємо комфорт для мешканців.

Також взаємодія з історичним середовищем проявляється через матеріали, модульність фасаду і пропорції вікон. Зокрема, при будівництві цього будинку буде використовуватись клінкерна цегла або її імітація у двох кольорах, аби візуально розділити будинок на дві частини. Замарстинівської раніше був промисловим, і це така ремінісценція до промислових об’єктів, щоб він за масштабом був більш співмірним з будівлями навколо.

Яким буде сам ЖК?

Я би називав цього не житловим комплексом, а багатофункційним житловим будинком. На заході такі проекти ще називають mix use. Це односекційний житловий будинок на 28 квартир – одна вхідна група, одна сходова клітка, один ліфт, але на двох нижніх поверхах є комерційні приміщення з окремими двома сходовими клітками. Комерційні приміщення передбачені під магазини, різні заклади чи офіси.

Auroom Lviving, синергія будинку та міста крізь комерційні площі та прибудинкову територію

Під будинком розташований підземний паркінг на 36 паркомісць. Ним зможуть користуватися як мешканці будинку, так і користувачі громадських приміщень.

Розкажіть про особливості житлової частини будинку?

Вікна гармонійного розміру, вони не повністю панорамні, вони починаються з висоти приблизно 40-45 см над підлогою. Це зроблено спеціально, щоб вікна не були занадто великими на фасаді, адже на історичних будинках поруч вікна займають меншу частину фасаду, ніж площина стіни. Сучасні способи будівництва дозволяють робити хоч всі стіни скляними, але, на нашу думку, це не завжди доречно в історичному ареалі.

У комплексі будуть лише дво- та трикімнатні квартири й розраховані на сімейне проживання. Більшість квартир – двокімнатні, тобто, на дві спальні з кухнею-студією, що може слугувати вітальнею. Ще пʼять квартир – трикімнатні, мають три спальні, кухню-вітальню та два окремі санвузли. Квартири мають різну площу, залежно від розміру вітальні.

При розробці планувань помешкань ми керувались конфігурацією максимально практичних просторів. Зокрема, в багатьох квартирах запроектовані багатофункціональні спальні, також відомі як master-спальні. Це безпосередньо спальня, гардероб та окремий санвузол із входом лише з цієї спальні.

Що буде у внутрішньому дворі комплексу? Як вирішується питання безпеки для мешканців?

Між фасадами нашого та сусіднього будинку відстань орієнтовно 21 метр і межа володінь проходить приблизно посередині. На нашу думку, як архітекторів, добре було б мати спільний пішохідний простір, обʼєднаний аркадою, що належить виключно мешканцям цих ЖК.

Auroom Lviving, затишне подвір’я

Загалом ми передбачили два подвірʼя і віддаленіше можна зробити повністю закритим хоча б на нічний час. Якраз у цьому подвірʼї ми запроектували вхід у житлову зону, місця для зберігання велосипедів, візочків.

Як планується наповнити цей простір?

На цій території планують висадити великі дерева висотою 4-5 поверхів, які б створювали затінення і значно покращили комфорт мешканців обох будинків. Наприклад, це можуть бути великі клени, ясени. Поміж деревами могли б розташовуватися такі лаунж-зони.

Auroom Lviving, дитячий майданчик

У задній частині ми пропонуємо настил терасної дошки з вуличними меблями, у центрі можна облаштувати пісочницю та встановити кілька простих і функціональних дитячих атракціонів.

Як врахований фактор енергоефективності в будинку?

Оновлені будівельні норми ставлять досить високі вимоги до енергоефективності, і навіть просто їх дотримуючись ми будуємо достатньо енергоефективні об’єкти. Далі – це вже просто архітектурна увага до уникнення містків холоду. Ми маємо великий південний фасад, що дуже добре спрацьовує в зимову пору як додатковий пасивний обігрів. Улітку південна сторона буде нагріватись, тому передбачена можливість встановлення зовнішніх блоків кондиціонерів на покрівлі, адже встановлення корзин для кондиціонерів на фасаді є недоречним.

Також особливістю проекту є те, що більшість балконів відразу запроектовані заскленими, крім терас на 7 поверхах, а також балконів з боку сусіднього ЖК. Із шести квартир на типовому поверсі дві квартири мають відкриті балкони.

Як враховані вимоги до доступності для маломобільних груп населення?

Вхід у будинок, а також доступ до ліфта – у рівень із підлогою. Так само запроектовані всі входи в комерційні приміщення. Між двома поверхами комерційних приміщень запроектований підйомник для маломобільних груп населення.

Чи були якісь обмеження, прохання чи застереження від міської влади?

Коли ми починали роботу над цим проектом, головний архітектор міста Антон Коломєйцев попросив нас ширше поглянути на цю ділянку, проаналізувати громадський простір, вулицю Замарстинівську і все те, що є навколо. Ми запропонували на перетин вулиці і річки Полтви створити громадський епіцентр району.

Проект громадського хабу навпроти Auroom Lviving

Вздовж колектора Полтви йде велика зелена смуга, яка впирається в Замарстинівську і якою могло б рухатися багато пішоходів. Цю частину Замарстинівської було б добре підняти в рівень з хідником, зробити пріоритет пішоходів, виділити пішохідну зону мощенням, обгородити стовпчиками, скерувати машини і трамваї по центру. Це міг би бути громадський хаб із привʼязкою до зупинки громадського транспорту, але для реалізації цієї ідеї необхідна синергія міської влади та приватних інвесторів, що будуються в районі.

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Бронювання житлового комплексу Auroom Lviving ще не стартувало, проте кількість попередніх звернень в рази перебільшує пропозицію квартир, тому, якщо ви розглядаєте для себе житло клубного формату в історичному ареалі Львова звертайтесь у відділи продажу Auroom, щоб першими дізнатись про початок продажу.

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