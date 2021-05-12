Магазин у ТРЦ Victoria Gardens

Прогрес не стоїть на місці. Особливо це стосується світу технічних новинок. А де ж найкраще ознайомитись з таким цікавим різноманіттям? Звичайно ж у магазинах, де їх продають. І не просто глянути одним оком на гаджети, а покрутити в руках, «поюзати» та оцінити всі їхні функції. У Львові таких магазинів багато, чи не так? Та чи є серед них такі, де різноманіття вибору насправді вражає?

Вулиця Коперника, 2 та ТРЦ Victoria Gardens – це адреси у Львові, де вже відкрились і працюють магазини ґаджетів «Цитрус».

Але ж яке відкриття без подарунків та шоу? На відкритті працюватимуть діджей та ведучий, на гостей чекатиме інтерактивна фан-зона, вікторини та конкурси, а головне – розіграш призів щогодини. Серед подарунків – бездротові навушники, камера GoPro, телефони та головний приз – Apple MacBook Air M1.

З нагоди грандіозного відкриття діятимуть великі знижки. Так, на техніку Apple – до 25%, а на смартфони та аудіотовари – до 20%. Та і це далеко не всі ексклюзивні пропозиції, які очікують на відвідувачів. Ділимось ще одним лайфхаком, переходьте за посиланням, реєструйтесь та отримуйте 300 грн на майбутню покупку. «Цитрус» обіцяє – з порожніми руками не піде ніхто, бо до Львова їде море гаджетів!

А тепер про те, якими є магазини «Цитрус» у Львові. 200 м² простору, наповненого найновішими моделями гаджетів та аксесуарів, – все це про магазин «Цитрус» у ТРЦ Victoria Gardens. В Україні їх вже понад півсотні, але у Львові «Цитрус» вперше. Унікальність магазинів в тому, що вони працюють в форматі інноваційного розважального центру, бо ж доступ до товарів тут відкритий.

В «Цитрусі» є навіть інтерактивні зони віртуальної реальності. Придбати електротранспорт чи взяти на прокат – більше не проблема, бо тут клієнти завжди мають вибір. Окрім техніки, до якої всі вже звикли, є й дещо новеньке – це товари для розумного дому: безпровідна сигналізація, датчики температури й вологості, відеонагляд та інші, не менш розумні пристрої, – все для того, щоб житло стало безпечним та комфортним.

Побутова техніка, телевізори, фото- та відеотовари, смарт-годинники, ну і звичайно ж, телефони, планшети та ноутбуки – це далеко не весь асортимент магазинів «Цитрус». А ще знижки, акції, подарункові картки, можливість оплати частинами та обмін старого на нове. Не мають аналогів і освітній простір ЦеХАБ і Цитрус Академія, які є у флагманських магазинах мережі.

До речі, у Львові уже відкрились одразу два магазини мережі «Цитрус». Перший – на вулиці Коперника, 2. Інтер’єр магазину дизайнери гармонійно вписали у рамки львівської архітектури, зберігши частину внутрішнього декору будівлі з оригінальною цегляною кладкою. Важливою частиною декору став орнамент української вишиванки на стіні, її розмір вражає, – практично 6 метрів. В асортименті магазину: смартфони, планшети і ноутбуки, навушники, товари для фітнесу і здоров’я, персональний транспорт, телевізори та багато іншого. Ще один магазин мережі «Цитрус» нещодавно запрацював у популярному серед львів’ян та гостей міста торговому центрі Victoria Gardens.

Урочистості та розіграші з нагоди відкриття магазинів «Цитрус» відбудеться: 13 травня за адресою: вул. Коперника, 2 та 15 травня в ТРЦ Victoria Gardens.