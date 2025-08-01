Цивінський розповів, що не спілкується з батьком близько десяти років

Переможець конкурсу на посаду директора Бюро економічної безпеки, детектив Національного антикорупційного бюро Олександр Цивінський, заявив, що не отримував офіційних підтверджень від правоохоронних органів щодо наявності в його батька паспорта громадянина РФ. Про це він повідомив в інтерв’ю 24 каналу у п’ятницю, 1 серпня.

Цивінський розповів, що пройшов всі етапи відбору кандидатів на голову БЕБ, зокрема спецперевірку Служби безпеки України, результати якої отримала конкурсна комісія. Пізніше Олександр Цивінський здобув одностайну підтримку міжнародних членів комісії з відбору кандидатів на голову БЕБ, голос яких має вирішальне значення.



За словами Цивінського, наприкінці конкурсу на посаду директора БЕБ до комісії надійшов лист СБУ, в якому йшлося, що кілька кандидатів мають родичів з російськими паспортами, зокрема й Олександр Цивінський.

«Водночас попри мої неодноразові запити в СБУ та Кабмін, я на цей момент верифікованої підтвердженої інформації, чи він (батько Олександра Цивінського, – ред.) дійсно є громадянином РФ чи ні, так і не отримав», – сказав Цивінський, який сьогодні працює керівником 3-го підрозділу детективів 2-го Головного підрозділу НАБУ.

Цивінський також каже, що зараз більше немає безпекових ризиків, які б перешкоджали його призначенню у БЕБ.

«На теперішній момент будь-яких документів, у яких містились би безпекові ризики (для призначення Цивінського керівником БЕБ – ред.) не існує. Був лист, який був врахований на попередньому Кабміні. Але він тепер знищений, що може свідчити про те, що, можливо, навіть якщо якась інформація була, то вона тепер неактуальна. І про це офіційно мені надали відповідь», – додав переможець конкурсу на посаду голови БЕБ.

Він зазначив, що дані 20-30-річної давнини про можливе російське громадянство його батька детектив отримав з телеграм-каналів. Зі слів Цивінського, він не спілкується з батьком останні 10 років.

«У 2023 році я брав участь в конкурсі на посаду директора НАБУ, і цього разу (під час конкурсу на посаду очільника БЕБ, – ред.) я теж повідомив, що не можу ні підтвердити, ні спростувати цю інформацію у зв’язку з тим, що я не спілкуюсь з батьком близько десяти років. Я точно знаю, що останні 30 років він живе в Україні, і будь-яких відомостей щодо його російського громадянства у мене немає. Я знаю точно, що він отримував допомоги й вчиняв різноманітні юридичні дії в Україні. Але ні українського, ні російського паспорта в нього я не бачив», – прокоментував Олександр Цивінський.

Цивінський вважає, що звинувачення щодо наявності російського паспорта в його батька має бути відкрито пред’явлене на підставі офіційних документів, аби детектив НАБУ мав право відновити свою честь та гідність.

Що відбувається з призначенням нового голови БЕБ

Нагадаємо, 24 червня Центр протидії корупції повідомив, що БЕБ оголосило детектива НАБУ Олександра Цивінського переможцем конкурсу на голову БЕБ. Він здобув одностайну підтримку міжнародних членів комісії, голос яких має вирішальне значення.

Водночас під час засідання комісії з добору директора БЕБ члени комісії зачитали лист від СБУ, в якому йшлося, що кілька кандидатів мають родичів з російськими паспортами, зокрема й Олександр Цивінський. Члени комісії від української сторони вимагали перенести засідання.

Щодо Олександра Цивінського, то частина співбесіди, яка стосувалась його доброчесності, проводилась у закритому режимі через неможливість розголошення службової інформації. З відомого, члени комісії цікавились дисертацією детектива НАБУ та можливим плагіатом чи запозиченнями чужих ідей, виконавчими провадженнями та роботою дружини, а також притягненням до дисциплінарної відповідальності самого Цивінського.

7 липня Кабінет міністрів відхилив кандидатуру детектива НАБУ Олександра Цивінського на посаду голови БЕБ через «безпекові критерії». Члени уряду запропонували комісії з добору директора Бюро економічної безпеки повторно подати не більше двох кандидатур, які відповідатимуть усім встановленим вимогам. Втім, комісія з добору голови БЕБ повідомила, що не переглядатиме своє рішення про кандидатуру Цивінського, оскільки не має повноважень ухвалювати нових рішень.

21 липня комісія вдруге подала кандидатуру Олександра Цивінського на посаду глави БЕБ. Втім, 30 липня уряд знову відхилив кандидатуру Олександра Цивінського на посаду директора БЕБ.

31 липня СБУ підтвердила, що підстав для відхилення кандидатури Цивінського на посаду голови БЕБ не було.

Олександр Цивінський – уродженець Львівщини. Здобув юридичну освіту, має великий стаж роботи у правоохоронних органах. З 2003 року працював на посаді слідчого у Галицькому РВЛМУ ГУ МВС України. У 2015 році влаштувався в НАБУ.

Наразі Цивінський обіймає посаду керівника 3-го підрозділу детективів 2-го Головного підрозділу НАБУ. Детектив зокрема керував спецоперацією «Чисте місто» з викриття злочинної організації, причетної до земельної корупції в Київській міській раді, де фігурував бізнесмен Денис Комарницький.

За даними журналістів, батько Цивінського проходив службу в СРСР і після розпаду Союзу залишився у РФ, де нині, може отримувати пенсію як ексвійськовий.