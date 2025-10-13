Хабар у 3,5 млн доларів стосується закриття справи Олега Левченка

Справа, за закриття якої прокурор Офісу генпрокурора підбурював дати мільйонного хабаря САП та ВАКС, стосувалася колишнього першого заступника керівника ДП «Інститут землеустрою» Олега Левченка. Про це повідомив «Центр протидії корупції» у понеділок, 13 жовтня.

9 жовтня НАБУ повідомило, що викрило прокурора Офісу генпрокурора та адвокатів, які підбурювали підозрюваного до надання хабаря САП та ВАКС у розмірі 3,5 млн доларів за закриття справи. За даними слідства, співучасники розробили детальний план, який передбачав передачу хабаря частинами. На момент викриття детективами НАБУ прокурор та адвокати встигли отримати від підозрюваного 200 тис. доларів.

У ЦПК повідомили, що справа, за закриття якої фігуранти пропонували дати хабаря, стосується колишнього чиновника – першого заступника керівника ДП «Інститут землеустрою» Олега Левченка. За даними ЦПК, Олег Левченко – обвинувачуваний в організації схеми заволодіння державною землею площею в понад 1200 га в Київській області. Вартість землі – 1,84 млрд грн. У справі, окрім ексзаступника «Інституту землеустрою» фігурують ще вісім людей.

У ЦПК повідомили, що адвокати Левченка намагалися закрити справу через суддю Солом’янського суду Києва Дмитра Кратка. Втім, у січні 2025 року Солом’янський cуд Києва повернув скаргу про скасування підозри від НАБУ.

«Що цікаво, події у справі про хабар у 3,5 млн доларів, у яких підозру отримали прокурор ОГП та адвокати, відбувались в лютому-липні 2025 року. За версією слідства, вони хотіли закрити справу НАБУ про заволодіння державною землею. Це може свідчити про те, що після того, як не вдалося через суддю Кратка скасувати підозру Левченка, справу вирішили закрити за хабар уже в Антикорсуді», – сказав юрист ЦПК Роман Вербовський.

Зазначається, що підставою для закриття справи фігуранти хотіли використати так звані «поправки Лозового» – зміни до Кримінального процесуального кодексу України, внесені 2017 року за пропозицією нардепа «Радикальної партії Олега Ляшка» Андрія Лозового. Правки спрямовані на перешкоджання притягненню винних до відповідальності перш за все в корупційних злочинах.