У 2022 році Львівщина експортувала у 40 разів більше цукру і у 35 разів більше борошна

У 2022 році структура зовнішньої торгівлі Львівщини суттєво змінилася у деяких сегментах: експорт та імпорт окремих категорій товарів зросли в десятки разів. Про це повідомляє управління статистики у Львівській області.

Так, імпорт літальних апаратів у порівнянні із 2021 роком у січні – листопаді 2022 року зріс на 5529,1%. Тобто Львівщина імпортувала у 55 разів більше літальних апаратів, аніж у 2021 році, на загальну суму понад 11 млн 633 тис. доларів.

Утричі впродовж минулого року зріс імпорт зернових культур (на 371,%) і насіння (300,9%). На Львівщину ввезли зерна на 1 млн 229 тис. доларів і насіння на 5 млн 880 тис. доларів.

Також у понад два рази зріс імпорт солі і сірки – на 235,6%. Підприємці області ввезли солі і сірки на 9 млн 579 тис. доларів.

Серед продуктів сільського господарства Львівщина у порівнянні з 2021 роком імпортувала удвічі більше овочів (на 205,8%) – на загальну суму у 125 млн 473 тис. доларів.

Одним з лідерів імпорту торік була й нафта та продукти її перегонки – 198,6% до попереднього року. Загалом у Львівську область ввезли таких продуктів на 1 млрд 584 млн 166 тис. доларів.

Найменше упродовж воєнного року на Львівщину завозили твори мистецтва, натуральне і штучне хутро, ігри, іграшки, музичні інструменти, шовк, килими, парасольки, мідь і вироби з неї (менше 50% від показників 2021 року).

Щодо експорту, то упродовж січня – листопада 2022 року на Львівщині у 41 раз (на 4129,7%) зріс експорт цукру і виробів з цукру. А експорт борошна і круп зріс у 35 разів (на 3532%). Загалом за минулий рік підприємці Львівщини продали цукру і виробів з нього на 36 млн 428,7 тис. доларів, а борошна і круп – на 2 млн 702,6 тис. доларів.

У майже шість разів за час війни на Львівщині зріс експорт вовни і чорних металів (587 і 546% відповідно). Останніх Львівщина продала на 22 млн 282 тис. доларів.

Утричі більше, аніж у 2021 році, Львівщина продала за кордон молока, молочних продуктів, яєць і меду – 317,5% до попереднього року на суму у 16 млн 632,7 тис. доларів.

Також у кілька разів зріс експорт каучуку і гуми, хімічної продукції і добрив – від 270% до понад 600% до показників 2021 року.

Найменше Львівщина експортувала живих тварин, какао, овочів, живих дерев й інших рослин, м’яса та зернових культур – від 15 до 48% від показників 2021 року.

Також знизився експорт таких категорій товарів, як сірка, сіль, землі і каміння, фармацевтична продукція, ефірні олії, вироби зі шкіри, інструменти і ножові вироби.