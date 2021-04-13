Центральна виборча комісія зобов'язала ОВК округу №87 на Прикарпатті скласти уточнений протокол про підсумки голосування. Про це повідомила прес-служба ЦВК.

«Під час перевірки цього протоколу та інших документів, до ЦВК надійшла низка судових рішень щодо оскарження рішень та дій ОВК №87, які можуть вплинути на підсумки голосування. Крім того, станом на сьогодні у судах ще перебувають апеляційні скарги на рішення суду першої інстанції у трьох справах», – йдеться в повідомленні.

Як зазначається, комісія поки не може встановити результати виборів у цьому окрузі.

«Тому сьогодні на засіданні ЦВК зобов'язала ОВК округу № 87 скласти уточнений протокол про підсумки голосування», – наголошується в повідомленні.

Глава ЦВК Олег Діденко зазначив, що з виборами в Івано-Франківській області склалися дві ситуації, зокрема, голосування на окремих виборчих дільницях суд визнав недійсним і одночасно залишив у силі рішення про повторний підрахунок голосів.

У такому випадку ОВК повинна скласти протокол про повторний підрахунок, а ці відомості внести в підсумковий уточнений протокол.

Також суд скасував рішення про повторний підрахунок голосів. Тому ОВК повинна взяти за основу початковий протокол ДВК і внести його зведення до підсумкового уточненого протоколу.

«Сподіваюся, що ОВК неухильно виконає вимоги закону щодо встановлення достовірних підсумків голосування, які будуть максимально точно відображати волевиявлення виборців, а також у повній мірі врахує рішення судів та вчинить всі необхідні дії, які випливають з них», – зазначив Діденко.

Вибори у Надвірній: що відомо

28 березня на окрузі №87, до якого входять Яремче, Надвірнянський район, частини Богородчанського і Коломийського районів, відбулися довибори народного депутата. Екзит-пол і паралельний підрахунок голосів показували перемогу кандидата від партії «За майбутнє» Олександра Шевченка.

Проте підрахунок голосів затягувався, а окружна виборча комісія певний час не працювала. Зрештою кількох її членів і голову замінили.

Згодом ОВК перерахувала голоси і заявила, що перемогу на виборах здобув кандидат від «Слуги народу» Василь Вірастюк. Спостерігачі у свою чергу зауважили, що дані в протоколах з дільниць і після перерахунку не збігалися головним чином на дільницях, де переміг Шевченко.

Під час перерахунку ОВК визнала вибори на п’ятьох дільницях, де переміг Шевченко, недійсними, але суд ці постанови скасував.

Спостерігачі вимагали від правоохоронців розслідувати фальсифікації на виборах в окрузі №87, а Івано-Франківська облрада вимагала провести вибори повторно.

Попри те ЦВК визнала вибори у Надвірній такими, що відбулися.

Після цього Івано-Франківський окружний адміністративний суд визнав протиправним протокол окружної виборчої комісії (ОВК) про встановлення підсумків голосування на виборчому окрузі №87.

Водночас у громадянській мережі «Опора» наголосили, що таке рішення є очевидним. Старша радниця з правових питань мережі Ольга Коцюруба пояснила у коментарі «Громадському», що оскільки раніше суди визнали недійсними результати виборів на 5 дільницях у цьому окрузі, то потрібно було скласти уточнювальний прокол.