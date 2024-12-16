Обвинувачена пропонувала послуги з бронювання готелів у Єгипеті, Туреччині, Болгарії та інших країнах

Прикарпатці вдалося ошукати 13 туристів, які хотіли поїхати у закордонний відпочинок. За шахрайство, підробку документів і відмивання майна їй загрожує до 8 років ув’язнення.

Як повідомили в Івано-Франківській обласній прокуратурі 16 грудня, обвинувачена з серпня 2023 по липень 2024 року пропонувала послуги з бронювання готелів у Єгипеті, Туреччині, Болгарії та інших країнах.

«Для створення уявлення про добросовісність своєї діяльності, жінка виготовляла підроблені документи – примірники договорів, квитки, ваучери на поселення в готель, які в подальшому передавала потерпілим. Однак після оплати послуг жодного туру за кордон не відбулось», – розповіли правоохоронці.

Шахрайка заволоділа майже мільйоном гривень, які їй перерахували 13 потерпілих для бронювання відпочинку за кордоном. Під час досудового розслідування жінка частково відшкодувала завдані збитки.

За шахрайство, підробку документів і відмивання майна підозрюваній загрожує до 8 років ув’язнення з конфіскацією майна.