Перед приготуванням страв із молодої картоплі варто врахувати кілька практичних порад. Наприклад, бульби зі свіжим тонким лушпинням не обов’язково чистити – достатньо добре промити. Це дозволяє зберегти більше поживних речовин. Вибір м’яса також має значення: залежно від уподобань, підійдуть різні частини туші. Додаткові інгредієнти, як-от бульйон чи вершкове масло, можуть покращити смак і зробити страву більш насиченою.

Інгредієнти:

молода картопля – 500 г;

цибулина – 1 шт.;

свинина – 200 г;

сіль та перець – за смаком;

вода – 300 мл;

кріп (для подачі) – 3 гілочки;

олія – 2 ст. л.;

солодка паприка – 1 ч. л.

Спосіб приготування:

Картоплю промийте та очистьте зручним способом. М’ясо наріжте невеликими шматочками. Цибулину очистьте й наріжте півкільцями, пише шеф-кухар Євген Клопотенко.

На розігріту пательню налийте олію, викладіть м’ясо та обсмажте до легкої золотистої скоринки. Посоліть і поперчіть за смаком. Додайте нарізану цибулю й смажте разом ще 5 хвилин, поки вона не стане м’якою.

Обсмажені інгредієнти перекладіть у каструлю з товстим дном. Додайте картоплю, воду та паприку. Посоліть за потреби. Накрийте кришкою та тушкуйте на слабкому вогні до м’якості картоплі ще 40-50 хвилин.

Перед подачею посипте страву подрібненим кропом.