Тушкована молода картопля з м'ясом. Рецепт дня28
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Перед приготуванням страв із молодої картоплі варто врахувати кілька практичних порад. Наприклад, бульби зі свіжим тонким лушпинням не обов’язково чистити – достатньо добре промити. Це дозволяє зберегти більше поживних речовин. Вибір м’яса також має значення: залежно від уподобань, підійдуть різні частини туші. Додаткові інгредієнти, як-от бульйон чи вершкове масло, можуть покращити смак і зробити страву більш насиченою.
Інгредієнти:
- молода картопля – 500 г;
- цибулина – 1 шт.;
- свинина – 200 г;
- сіль та перець – за смаком;
- вода – 300 мл;
- кріп (для подачі) – 3 гілочки;
- олія – 2 ст. л.;
- солодка паприка – 1 ч. л.
Спосіб приготування:
Картоплю промийте та очистьте зручним способом. М’ясо наріжте невеликими шматочками. Цибулину очистьте й наріжте півкільцями, пише шеф-кухар Євген Клопотенко.
На розігріту пательню налийте олію, викладіть м’ясо та обсмажте до легкої золотистої скоринки. Посоліть і поперчіть за смаком. Додайте нарізану цибулю й смажте разом ще 5 хвилин, поки вона не стане м’якою.
Обсмажені інгредієнти перекладіть у каструлю з товстим дном. Додайте картоплю, воду та паприку. Посоліть за потреби. Накрийте кришкою та тушкуйте на слабкому вогні до м’якості картоплі ще 40-50 хвилин.
Перед подачею посипте страву подрібненим кропом.