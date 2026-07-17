Реконструкція фортеці Тустань на урицьких скелях

Сьогодні Тустань біля села Урич на Львівщині відома як унікальна наскельна фортеця та одна з найпопулярніших історичних пам’яток українських Карпат. Її збудували майже 800 років тому, і її поява була зовсім не випадковою. Археологічні дослідження та аналіз середньовічних джерел свідчать, що фортецю звели не лише для оборони, а й для контролю одного з важливих карпатських шляхів, який поєднував Русь та Угорське королівство.

Про те, як у XIII–XIV століттях люди долали Карпати та чому саме тут виникла Тустань, на науковій конференції «Жива історія» розповів кандидат історичних наук, заступник директора Державного історико-культурного заповідника «Тустань» Роман Миська.

Урицькі скелі (фото ZAXID.NET)

Карпати без доріг

У добу Середньовіччя гірський хребет Карпат був радше природною перепоною між Руссю та Угорщиною, ніж територією активного заселення. Більшість сучасних карпатських сіл виникла лише в ранньомодерний період. До цього часу доріг у сучасному розумінні практично не існувало. Подорожні рухалися долинами річок, долаючи гори через перевали.

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Дорога через Карпати пролягала вздовж річок (фото ZAXID.NET)

Висота перевалів змінюється із заходу на схід: айзахідніші мають висоту 500–600 метрів над рівнем моря, на Львівщині вони сягають 800–900 метрів, а на Івано-Франківщині – 900–1000 метрів.

Попри численні згадки в Київському та Галицько-Волинському літописах про походи «в Угри» і назад, велике військо майже ніколи не долали Карпати напряму. За підрахунками науковця Михайла Рожка, лише за півтора століття літописи понад 120 разів згадують подорожі між Руссю та Угорщиною. Але великі військові походи з обозами переважно проходили через Сянок і так звані Руські або Угорські ворота. Саме там пролягав єдиний шлях, придатний для возів. Інші карпатські переходи, ймовірно, були доступними лише для вершників або піших мандрівників.

Шляхи в українських Карпатах у ХІІІ-ХІV ст. (карта з презентації Романа Миськи)

На користь цієї версії свідчить згадка про угорського короля Людовика Анжуйського. У 1352 році його поранили у битві під Белзом. Основне військо повернулося додому звичним маршрутом через Сянок, а самого короля невеликий загін доставив до Мукачева за шість днів. Історик Леонтій Войтович припускав, що цей коротший шлях пролягав через Львів, Меденичі, Борислав, Тустань і Верецький перевал.

Сіль як основний бізнес Прикарпаття

Важливість карпатських маршрутів підтверджують і пізніші документи. Роман Миська розповів, що в описі Дрогобицької жупи 1656 року зазначено, що великі партії солі до Волині та Києва доставляли возами, а через Карпати місцеві жителі переносили її тайстрами – спеціальними мішками на плечах або на конях. Це ще раз підтверджує, що більшість гірських переходів залишалася вузькими стежками, непридатними для великого транспорту.

Чим активніше використовувалися гірські переходи, тим більшої ваги набував їхній контроль. Саме цим, на думку дослідників, пояснюють появу Тустані. Фортеця стояла безпосередньо біля одного з маршрутів, що вів від Дрогобича та Борислава до річки Стрий, а звідти – або до Ужоцького перевалу, або через долину Опору до Верецького перевалу.

Фортеця стояла на популярному маршруті (фото ZAXID.NET)

На існування цього шляху вказують навіть місцеві топоніми. Роман Миська розповів, що від Урича до гірського хребта простягався давній відріг зі слідами старої дороги, який досі має назву Гостинець. Він виходить до гори Товар, що пов’язує місцевість з торгівлею та перевезенням вантажів.

Нові дослідження змінили уявлення про вік фортеці

Під час масштабних археологічних робіт, проведених Михайлом Рожком у 1970–1980-х роках, дослідники датували матеріал IX століттям. Втім, сучасний аналіз археологічних артефактів, зокрема кераміки, не підтвердив таке раннє датування. Поки що на території фортеці не виявлено знахідок, старших за XIII століття. Дослідники пов’язують будівництво Тустані з князем Левом Даниловичем, який тоді жив у Перемишлі.

Урицькі скелі (фото ZAXID.NET)

У другій половині XIII століття князь Лев Данилович активно розвивав зв’язки з Угорщиною, освоював передгір’я Карпат і сприяв розвитку торговельних шляхів. Для захисту нових комунікацій виникла ціла система оборонних пунктів – городищ, монастирів і фортець.

Однією з найважливіших серед них стала Тустань. Її основною функцією був не лише військовий захист, а й контроль стратегічного шляху через Карпати.

Залога фортеці контролювала торгівлю через Карпати (фото макету ZAXID.NET)

Як скелі стали фортецею

Однією з головних переваг Тустані було саме її розташування. Фортецю збудували на скельній групі Камінь – природному останці, до якого було складно підійти. Будівничі використали рельєф з вигодою для себе: скелі стали природними оборонними стінами, а проміжки між ними перекрили дерев’яними зрубами. Щоб міцно з’єднати дерев’яні конструкції зі скелею, у камені видовбували спеціальні пази, куди вкладали колоди. До наших днів на скелях можна помітити сліди цих врубів.

Єдиний в’їзд до фортеці проходив через вузький розрив між Великим і Малим Крилом, де стояла брама. Така система робила Тустань практично неприступною.

Макет фортеці у музеї заповідника Тустань (фото ZAXID.NET)

Саме завдяки детальному дослідженню цих пазів археолог Михайло Рожко зміг відтворити ймовірний вигляд унікальної дерев’яної фортеці.

Сьогодні Тустань є популярною туристичною пам’яткою Львівщини. Окрім скель, там можна оглянути два музеї з цікавими розвагами для дітей, доступна туристична інфраструктура. У перший вікенд серпня там відбудеться щорічний фестиваль середньовічної культури.

Історична реконструкція штурму фортеці на фестивалі у минулі роки (фото ZAXID.NET)