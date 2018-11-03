Twitter видалив понад 10 тис. акаунтів за заклики не голосувати на американських виборах

Заклики публікувалися нібито від імені Демократичної партії

СвітАндрій Стець, сьогодні, 10:59470

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Компанія Twitter видалила понад 10 тис. облікових записів, які публікували заклики не голосувати на виборах до Конгресу США. Про це повідомляє «РБК-Україна».

«Ми вжили заходів щодо відповідних облікових записів і їх активності в Twitter», - повідомив представник соцмережі.

Наголошується, що заклики були опубліковано нібито від імені Демократичної партії США, однак представники партії спростували свою причетність до публікації таких повідомлень та повідомили про це Twitter.

За інформацією ЗМІ, 10 тис. профілів - це не велика кількість, враховуючи видалення мільйонів облікових записів за поширення дезінформації на виборах президента США в 2016 році.

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