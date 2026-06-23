На Рівненщині викрили тютюнову схему на 2,3 млрд грн

Правоохоронці повідомили про підозру колишньому директору великої тютюнової фабрики на Рівненщині. Його звинувачують у фінансових махінаціях та несплаті податків на суму понад 2,3 млрд грн. Про це зазначено в повідомленнях БЕБ та генерального прокурора Руслана Кравченка. За даними медійника Євгена Плінського, йдеться про тютюнову фабрику у місті Гоща на Рівненщині, яку контролює український мільйонер та колишній член Партії регіонів, фігурант журналістського розслідування «Батальйон «Монако» Владислав Гельзін.

У 2023-2024 рр. фабрика інсценувала зникнення понад 1,1 тис. тонн тютюнової сировини. Проте насправді її використали для виготовлення необлікованих сигарет, які продали без сплати податків.

«Використаної сировини вистачило б для виготовлення десятків мільйонів пачок сигарет, а прибутки від їх продажу могли становити мільярди гривень», – наголосили правоохоронці. БЕБ називало підприємство одним із ключових гравців нелегального ринку, через якого роками відбувся збут мільйонів пачок необлікованих сигарет та йшла контрабанда до ЄС.

Під час документальної перевірки податкова встановила несплату понад 2,3 млрд грн акцизного податку. Ці висновки було підтверджено судово-економічною експертизою. Опісля детективи БЕБ повідомили директору підприємства про підозру за ч. 3 ст. 212 КК України – ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

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«Підприємство більше не здійснює господарської діяльності, а ліцензію на виробництво тютюнових виробів анульовано. Таким чином припинено діяльність одного з ключових гравців тіньового тютюнового ринку України», – повідомили в БЕБ.

Назву підприємства у повідомленнях правоохоронців не розкрито, проте за даними медійника Євгена Плінського, йдеться про ТзОВ «Українське тютюнове виробництво» – в народі Гощанська тютюнова фабрика.

Згідно з даними в ЄДСР, фахівці Державної податкової служби 2024 року виявили відсутність на фабриці понад 1,18 тис. тонн тютюнової сировини та понад 236 тис. штук цигаркових фільтрів, які за документами мали бути на виробництві. ТзОВ у листі до податкової стверджувало, що тютюн та фільтри вкрали невідомі, проте належних фактів крадіжки не надали.

У підсумку компанію оштрафували за кількома податковими повідомленнями-рішеннями, наразі сума боргу становить близько 3,2 млрд грн. «Українське тютюнове виробництво» позивається до податкової з метою скасувати ці штрафи, а також хоче відновити дію ліцензії на виробництво цигарок.

Власником фабрики в Гощі у медіа називають українського мільйонера родом з Донецька Владислава Гельзіна. Він – колишній депутат Донецької обласної ради та член «Партії регіонів». Також бізнесмен володів футбольним клубом «Олімпік». За даними YouControl, нині Гельзін контролює мережу магазинів «Пчілка» та City Market, які працюють у північному регіоні країни. Торік у медіа з’явилася інформація про ймовірний бізнес підприємця в окупованому Росією Криму, проте він назвав це наклепом.

Після повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року Владислав Гельзін виїхав з України. Згодом він став фігурантом журналістського розслідування УП про українських VIP-втікачів у Європі. Гельзіна, зокрема, помітили у Монако на авто Ferrari 458 Italia.

«Бізнесмен раніше в інтерв’ю розповідав, що заробляє на сільському господарстві. Проте за інформацією УП в бізнесових колах, Гельзін має фабрику по виготовленню цигарок», – йшлося в матеріалі «Батальйон «Монако».