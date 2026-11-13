Проєкт охоплює 250 закладів освіти у 22 регіонах України

У 15 закладах освіти Тернопільщини облаштують сучасні навчальні кабінети та лабораторії. Оновлення впроваджують у межах всеукраїнського проєкту Modern Learning Spaces. Про це повідомили в Міністерстві освіти та науки.

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За задумом нові кабінети та лабораторії допоможуть учням у навчанні, а також зацікавлять дітей у проведенні експериментів та досліджень. Серед шкіл у Тернополі, де вже облаштували такий простір, – Тернопільський медичний ліцей № 15 імені Лесі Українки. У закладі оновили 11 навчальних кабінетів і лабораторій. Це класи для викладання фізики, математики, робототехніки, STEM-уроків, хімії, біології. У них проводитимуть різні формати уроків: від теорії до лабораторних дослідів з використанням сучасного обладнання.

«Облаштовані простори допомагають нам перейти до практико-орієнтованого навчання. На уроках з’явилось більше інтерактивності. Діти можуть активно створювати, експериментувати, досліджувати», – розповіла директорка ліцею Оксана Мазуренок.

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У Департаменті освіти ОВА пообіцяли ZAXID.NET згодом надати інформацію про те, в яких ще школах Тернопільщини з’являться нові лабораторії.

Додамо, що проєкт Modern Learning Spaces охоплює 250 закладів освіти у 22 регіонах України, де сьогодні триває активна фаза облаштування кабінетів STEM-напряму. Це частина реформи Нової української школи МОНу, яка стартувала у 2018 році та триватиме до 2029-го.

Проєкт фінансує Світовий банк у рамках програми «Підвищення доступності та стійкості освіти в умовах кризи в Україні». Гроші надходять з Мультидонорського трастового фонду допомоги, відновлення, реконструкції і реформування України (URTF) та Фонду Східної Європи спільно з соціально відповідальним бізнесом України. Партнерами проєкту стали SCM («Метінвест» та ДТЕК), EPAM Україна, Quantum Systems Ukraine, The Boeing Company.