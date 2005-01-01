У 2017 році більше 321 тис. осіб перетнули польський кордон залізничним транспортом

Польські прикордрнники відзначили зростання кількості пасажирів, які перетинають українсько-польський кордон залізницею

У минулому році українсько-польський кордон залізничним транспортом перетнули більш ніж 321 тис. осіб. Про це свідчать статистичні дані прикордонників Бєщадського відділу Прикордонної служби Польщі (BOSG), інформував транспортний портал TransInfo.pl.

У польському відомстві зазначили, що в 2017 році на прикордонних пунктах пропуску Підкарпатського регіону перевірили більше ніж 13,1 млн. пасажирів, що на 7,3% більше ніж у 2016 році. При цьому підрозділи Прикордонної служби BOSG виявили контрабанди на загальну суму понад 52,1 млн злотих. Найбільші суми конфіскації припадають на наркотики (20,5 млн), викрадені автомобілі (7 млн) та підакцизні товари, зокрема сигарети (5,2 млн).

Командувач BOSG Роберт Рогоз також відзначив зростання кількості пасажирів, які перетинають українсько-польський кордон на заліничному транспорті. «Ми маємо новий спосіб перетину кордону з Україною: пасажири у повному обсязі починають використовувати залізничний транспорт. Тільки минулого року кордон перетнули більше 321 тис. людей», - повідомив він і додав, що даний вид транспорту має подальші перспективи для розвитку і не вимагає від контрольних органів Прикордонної служби додаткових витрат.

Він нагадав, що потяги, які через Підкарпаття їздять з Польщі до України, прямують зокрема до Львова, Києва та Одеси.

До слова, за півроку дії безвізу з біометричними паспортами кордон перетнули понад 355 тис. українців. За цей час 128 тис. українців для подорожей за кордон використовували авіалінії, ще 227 тис. скористалися автомобільним або залізничним транспортом.