У 2017 році імпорт товарів в Україну перевищив експорт на понад $5,2 млрд

ЕкономікаОлег Костюк, сьогодні, 10:59720

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У 2017 році імпорт товарів в Україну перевищив експорт на понад $5,2 млрд
фото з відкритих джерел
Україна подвоїла від'ємне сальдо зовнішньої торгівлі

Від'ємне сальдо (перевищення імпорту над експортом) зовнішньої торгівлі України товарами за 11 місяців 2017 року (в січні-листопаді) збільшилася більш ніж в 2,2 рази в порівнянні з аналогічним періодом 2016 року - до 5,21 млрд доларів США. Про це свідчать дані Державної служби статистики (Держстат), інформує «Інтерфакс-Україна».

Як свідчить статистика, у листопаді 2017 року від'ємне сальдо зовнішньої торгівлі товарами склало 638,7 млн доларів, тоді як у жовтні – 700,8 млн, а у вересні – 593,1 млн доларів США.

За цей період експорт товарів збільшився на 20,6% (на 6,8 млрд доларів), склавши 39,5 млрд доларів. При цьому, Україна збільшила імпорт на 27,5% (на 9,6 млрд) – до 44,7 млрд доларів.

Коефіцієнт покриття експортом імпорту склав 0,88 (у 2016 році – 0,9).

У Держстаті зауважили, що зовнішньоторговельні операції проводились з партнерами із 221 країн світу.

Зазначимо, що за 11 місяців 2016 року від'ємне сальдо України становило 2,3 млрд доларів США.

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