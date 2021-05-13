Рахункова палата у 2020 році виявила порушень та недоліків на загальну суму 26,258 млрд грн. Понад 71% (18,8 млрд грн) загального обсягу порушень та недоліків, виявлених Рахунковою палатою у 2020 році, припало на 7 аудитів. Про це заявив голова Рахункової палати Валерій Пацкан, інформує прес-служба установи.

«За минулий рік наші аудитори перевірили 285 об’єктів, затверджено 48 звітів. Обсяг перевірених коштів – 1 трлн 185 млрд грн. Для порівняння – це більше ніж сума видатків державного бюджету за минулий рік», – наголосив Пацкан.

Він зауважив, що Рахункова палата вперше за всю історію незалежності провела аудит Верховної Ради України і вперше – аудит за рішенням парламенту щодо ефективності діяльності податкової, митної і фіскальної служб.

«Цей аудит показав, що держбюджет недоотримав у 2019 році – квітні 2020 року 52,8 млрд грн. Наші контрольні заходи охопили всі важливі сфери: оборону, медицину, освіту, нацбезпеку, правоохоронну діяльність тощо», – зазначив Пацкан.

За результатами проведених аудитів Рахункова палата підготувала та надіслала 462 документи для відповідного реагування. У 2020 році за результатами 17 аудитів надіслано 21 повідомлення правоохоронним органам щодо виявлених ознак кримінальних правопорушень.

За результатами 10 контрольних заходів правоохоронними органами розпочато 22 досудові розслідування у кримінальних провадженнях.