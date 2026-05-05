Виплати покрила економія на інших соціальних програмах

У 2025 році на виплати всіх програм підтримки в розмірі 1000 грн (так звана «тисяча Зеленського») уряд витратив 19 млрд грн. Усі ці гроші були покриті економією на Мінсоцполітики, йдеться в опублікованому 5 травня матеріалі «Української правди».

Журналісти з посиланням на джерела в економічному блоці уряду повідомили, що за минулий рік Україна витратила 19 млрд грн на забезпечення програм підтримки, які передбачали виділення 1000 грн українцям. Ініціативи фінансувалися не з резервних коштів, а з економії на міністерстві соціальної політики.

«Тобто якусь допомогу не роздали через Мінсоц, щоб хтось міг отримати підтримку від Зеленського», – йдеться у статті.

Крім того, з квітня 2026 року Україна витратила близько 1 млрд грн на забезпечення паливного кешбеку. Його запровадили після різкого здорожчання пального через війну на Близькому Сході. Програму продовжили і на травень, що може завдати бюджету додаткові витрати 1 млрд грн.

Нагадаємо, раніше у Мінекономіки повідомили, що на паливний кешбек щодня витрачають близько 20 млн грн.

Зазначається, що за перші місяці 2026 року на програму «Національний кешбек» за купівлю українських товарів з держбюджету пішло близько 2 млрд грн.