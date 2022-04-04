Водій не мав при собі жодних документів на бочки зі спиртом

На блокпосту в Івано-Франківській області у 42-річного водія Mercedes-Benz Vito поліція виявила п’ять 200-літрових бочок зі спиртом. Вантаж конфіскували та відправили на експертизу.

Як у понеділок, 4 квітня, повідомила прес-служба поліції Прикарпаття, на блокпосту на території Городенківської громади у багажнику мікроавтобуса Mercedes-Benz Vito правоохоронці виявили п’ять пластикових 200-літрових бочок із рідиною з характерним запахом спирту. За кермом мікроавтобуса перебував 42-річний місцевий мешканець.

«Під час перевірки транспортного засобу правоохоронці виявили 5 пластикових бочок, по 200 літрів кожна, з характерним запахом спирту. Вантажем був запакований багажний відсік автомобіля. Будь-яких пояснень та дозвільних документів на перевезення вказаного вантажу водій не наддав», – йдеться у повідомленні правоохоронців.

У поліції уточнюють, що весь вантаж вилучили та направили на експертизу. Нараз правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 204 ККУ(незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів). Походження спирту встановлюють.