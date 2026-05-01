Пацієнта з реанімації вже перевели у відділення

У Львівській обласній інфекційній лікарні проходить лікування 57-річний мешканець Стрийсього району, в якого діагностували рідкісне захворювання – лістеріоз. Це небезпечне інфекційне захворювання, яке спричиняє бактерія Listeria monocytogenes, яка зазвичай потрапляє в організм через забруднену їжу. Пацієнт 10 днів провів у реанімації, нині, 1 травня, його з реанімації перевели у відділення.

Як повідомила ZAXID.NET завідувачка 4-го діагностичного відділення лікарні Таміла Алексанян, чоловік спершу потрапив до місцевої лікарні з підозрою на грип, згодом його госпіталізували до інфекційної лікарні Львова з підозрою на пневмонію. Та під час додаткового обстеження у нього виявили менінгоенцефаліт.

«Пацієнту призначили відповідне лікування, але воно не давало такого ефекту, яке мало би дати при звичайному бактеріальному менінгоенцефаліті. Тоді запідозрили, що це може бути лістеріозний менігноенцефаліт. І аналізи підтвердили це», – каже Таміла Алексанян.

Стан чоловіка був дуже важкий, він 10 днів провів у реанімації, але зараз стан його здоров’я поліпшується. Його з реанімації перевели у відділення для подальшого лікування.

Де і як чоловік заразився, достеменно невідомо. Перед захворюванням чоловік був на відпочинку, симптоми хвороби проявилися після повернення додому.

Таміла Алексанян повідомила, що лістеріоз трапляється не так вже й часто. За останні 20 років до лікарні потрапляло приблизно три пацієнти за рік. Під час пандемії коронавірусу і в останні роки таких хворих не було.

Лістеріоз спричиняє бактерія Listeria monocytogenes, яка зазвичай потрапляє в організм через забруднену їжу. Вона небезпечна тим, що може розмножуватися навіть в холодильнику і викликати серйозні ураження нервової системи, сепсис, септичні ендокардити, тяжні менінгоенцефаліти, іноді фатальні. Уражає і здорових людей, і тих, у кого знижений імунітет. У вагітних провокує викидні. Основні джерела зараження: м'які сири, паштети, сире молоко, заражені овочі, фрукти, зелень, салати.

Таміла Алексанян радить м’ясо піддавати ретельній термічній обробці, кип’ятити молоко, ретельно мити овочі, фрукти, зелень, салати, і не лише ті, які продають без упаковки. Ті, які продають в упаковках, також.