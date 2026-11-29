Антіпов планував порушити питання про 385 млн грн недоотриманих бюджетом громади коштів

Голова фракції «Європейська Солідарність» у Берегівській міськраді Віталій Антіпов заявив, що його затримали перед сесією, на якій він планував порушити питання про 385 млн грн недоотриманих бюджетом громади коштів. За словами депутата, перед цим йому скасували відстрочку від мобілізації, а до міськради його не допустив начальник районного ТЦК Андрій Цупін. Про це 28 листопада повідомив журналіст Віталій Глагола у своєму телеграм-каналі.

За словами Антіпова, інцидент стався 27 листопада, приблизно за 40 хвилин до початку засідання Берегівської міської ради. Депутат стверджує, що на вході до будівлі його вже чекав начальник Берегівського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Андрій Цупін. Антіпов попросив дозволити йому взяти участь у сесії та пояснив, що після її завершення самостійно прибуде до ТЦК. Однак, за його словами, йому відмовили, а до сесійної зали він так і не потрапив.

Депутат заявив, що його особисто затримав і примусово доставив до ТЦК саме Цупін, без супроводу поліції. Глагола також опублікував таку хронологію подій за сповіщеннями в застосунку «Резерв+»: о 10:20 Антіпов отримав повідомлення про звернення ТЦК до поліції щодо його доставлення, об 11:00 розпочалася сесія міськради, а о 13:20 надійшло сповіщення про закриття справи. За словами журналіста, штраф депутатові сплачувати не довелося.

На цій сесії міський голова Берегова Золтан Бабяк звітував про роботу за рік. Антіпов стверджує, що готувався виступити з доповіддю за результатами аудиту міськради та поставити запитання щодо використання бюджетних коштів і 385 млн грн недоотриманих надходжень. За його словами, у звіті міського голови цієї теми не було.

Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Також депутат заявив, що біля входу до міськради перебувала голова фракції КМКС Кароліна Дорчі. За твердженням Антіпова, вона нібито вказувала, у кого перевіряти документи, а кого пропускати до будівлі. Депутат припускає, що начальник ТЦК міг діяти на прохання міського голови, аби не допустити його виступу.

За словами Антіпова, він подав до поліції заяву про перешкоджання депутатській діяльності за ст. 351 Кримінального кодексу України. Також він вимагає з’ясувати, хто і на якій підставі змінював його військово-облікові дані в реєстрі «Оберіг», перевірити можливе незаконне втручання в систему та відсторонити Андрія Цупіна на час службової перевірки.

Пізніше Віталій Глагола повідомив, що отримав від поліції офіційний коментар щодо інциденту. За словами правоохоронців, під час перевірки звернення Антіпов пояснив, що до його облікових даних в автоматизованій інформаційно-комунікаційній системі «Оберіг» несанкціоновано внесли зміни, внаслідок чого його призвали на військову службу.

Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 362 КК України – несанкціоновану зміну інформації особою, яка має право доступу до електронної системи. За інформацією Глаголи, наразі вирішується питання щодо можливого повідомлення про підозру начальнику Берегівського ТЦК Андрію Цупіну.

Журналіст також оприлюднив відео з бодікамер поліцейських, яке, за його словами, йому передав Антіпов. На записі правоохоронці з’ясовують, хто і на якій підставі доставив депутата до ТЦК. Глагола зазначає, що доставленням міг займатися особисто начальник районного ТЦК.

Окремо Глагола звернув увагу на те, що Антіпов самостійно виховує 13-річного сина, а його матір позбавили батьківських прав. За інформацією журналіста, це підтверджує рішення Берегівського районного суду, яке набрало законної сили 31 травня 2025 року. Відповідно до ст. 23 закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», така обставина може бути підставою для відстрочки від призову. За словами Глаголи, коли батько перебував у ТЦК, його син зателефонував на лінію 102, оскільки Антіпов не забрав його зі школи та не виходив на зв’язок.

Тепер слідство має встановити, хто саме вніс зміни до реєстру «Оберіг» і під чиїм електронним підписом це зробили. За твердженням депутата, його відстрочку скасували приблизно за 40 хвилин до початку сесії міськради.

Глагола також повідомив, що на відео з бодікамер головний спеціаліст мобілізаційного відділення Берегівського ТЦК, полковник Ігор Семенов, спілкується з поліцейськими та депутатом російською мовою. Журналіст заявив, що з’ясовує, чи перевірятиме цей факт Військова служба правопорядку та чи можуть посадовця притягнути до відповідальності. Також він планує звернутися до представника омбудсмана на Закарпатті Андрія Крючкова щодо дотримання прав неповнолітнього сина Антіпова.

У дописах Глагола згадав і про керівника Закарпатського обласного ТЦК Івана Карповича, з командою якого, за його інформацією, Андрій Цупін прийшов на посаду. Журналіст раніше повідомляв про обшуки у службовому кабінеті Карповича та розслідування можливої співпраці керівництва ТЦК із криміналітетом. Карпович приступив до виконання обов’язків керівника обласного ТЦК 4 вересня, а 9 жовтня його призначили на постійну посаду.

За словами Глаголи, ситуація в Берегові може свідчити про використання механізмів мобілізації як інструменту політичної боротьби. Водночас поліція наразі розслідує саме можливе несанкціоноване втручання в реєстр «Оберіг».

ZAXID.NET звернувся в Оперативне командування «Захід» за коментарем щодо цього інциденту, на момент публікації новини редакція відповіді не отримала.