Екстрені служби на місці аварії в Берліні 25 липня

Одна людина загинула та щонайменше 16 отримали поранення після наїзу фургона у натовп біля місця проведення щорічного ЛГБТ-прайду Christopher Street Day (CSD) у центрі Берліна увечері суботи, 25 липня. Про це повідомила українська служба Deutsche Welle.

За даними свідків, інцидент трапився в районі берлінського парку Тіргартен, неподалік від Бранденбурзьких воріт після 22:00. Попередньо, водій білого мікроавтобуса навмисно скерував авто у натовп учасників прайду.

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Речник поліції повідомив, що автомобіль зупинився після того, як врізався в дерево у Тіргартені. Пізніше фургон знайшли покинутим на тому місці.

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Прайд скасували одразу після інциденту, а його учасників та перехожих закликали повернутися додому та уникати маршруту через парк.

Уночі поліція встановила особу підозрюваного. Ним виявився 21-річний житель Берліна, який, за даними правоохоронців, має зв’язки з ісламістськими колами німецької столиці.

Міський голова Берліна Кай Веґнер назвав інцидент «нападом на наше вільне та відкрите світу суспільство».

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц назвав «огидним злочином» напад на учасників ЛГБТ-прайду CSD у Берліні. Очільник німецького уряду обговорив трагедію з міністром внутрішніх справ Александером Добріндтом. Вони заявили, що «будуть з особливою наполегливістю домагатися з’ясування всіх обставин та покарання винних».

Зараз німецькі правоохоронці з’ясовують, чи діяв зловмисник самостійно, чи мав спільників. Слідство також перевіряє інформацію деяких свідків про те, що нападник мав холодну зброю, схожу на мачете, та поранив нею кількох людей.

BBC зазначає, що раніше в суботу величезні натовпи взяли участь у прайді містом, який є найбільшим із серії заходів по всій Німеччині, присвячених правам ЛГБТ-спільноти.

Christopher Street Day (CSD) присвячений вшануванню першого відомого повстання серед ЛГБТ-спільноти в Нью-Йорку в 1969 році біля бару Stonewall Inn, що розташований на вулиці Крістофер-Стріт.