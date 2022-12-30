У 2018 році Патрісіо Мануель став першим трансбоксером-професіоналом

Всесвітня боксерська рада (WBC) має намір ввести нову боксерську категорію для трансгендерів. Про це в інтерв’ю для The Telegraph розповів президент WBC Маурісіо Сулейман.

За його словами, перші турніри та ліги в рамках цієї категорії планують створити вже наступного року.

«Ми збираємося у 2023 році оголосити глобальний конкурс для тих, хто зацікавлений, створимо протоколи, почнемо консультації та, швидше за все, створимо лігу та турнір», – сказав Сулейман.

Це рішення пояснюється бажанням уникнути гіпотетичної ситуації, за якої в ринзі можуть зустрітись чоловік та жінка.

«У боксі ніколи не можна допускати, щоб чоловік бився з жінкою, незалежно від зміни гендеру. Навколо цього не повинно бути ніякої сірої зони, і ми хочемо підійти до цього питання з прозорістю і правильними рішеннями», – зазначив президент WBC.

До боїв у цій категорії допускатимуть трансбоксерів лише з однаковим визначенням гендеру за правилом «за народженням». Тобто трансбоєць, який при народженні значився чоловіком/жінкою, але згодом змінив стать ччи гендер, зможе змагатися лише з іншим трансбійцем, якому також при народженні присвоєно статус чоловіка/жінка.