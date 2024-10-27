У Болгарії завершились восьмі за чотири роки парламентські вибори

У неділю, 27 жовтня, у Болгарії відбулись восьмі за чотири роки парламентські вибори. За даними екзитполів, лідирує партія «Громадяни за європейський розвиток Болгарії». Про це повідомив аналітичний центр Europe Elects.

Відповідно до попередніх результатів, партія «Громадяни за європейський розвиток Болгарії» (ГЄРБ) отримала 26% голосів. На другому місці опинилась центристська антикорупційна політична партія «Ми продовжуємо зміни». За неї проголосувало 14,9 % виборців. Ультранаціоналістичну проросійську партію «Відродження» підтримали 12,9% виборців.

До нового складу Національних зборів проходять сім політичних об’єднань. Ще два – змагають за те, щоби подолати виборчий бар'єр. Загалом для участі у виборах зареєструвались 22 партії та девʼять коаліцій.

О 07:00 у Болгарії відкрилися 12 879 виборчих дільниць, а за кордоном – 719, всі вони працювали до 20:00. Перші часткові офіційні результати мають оголосити після опівночі. За офіційними даними, понад 6,6 млн громадян Болгарії мають право голосу. Раніше повідомлялось, що явка складе понад 31%.

Політична ситуація у Болгарії

У Болгарії з 2020 року немає довготривалого уряду. Антикорупційні протести у 2021 році призвели до розпаду коаліції, яку очолювала правоцентристська партія ГЄРБ. Парламентські вибори у Болгарії тричі проходили у 2021 році, а також у 2022, 2023 роках і в червні 2024 року. За результатами останніх у країні був сформований тимчасовий уряд.

Відсутність стабільного уряду сильно впливає на економіку та зовнішню політику Болгарії. Через відсутність реформ країна ризикує втратити мільярди євро з фондів відновлення ЄС.

Раніше ZAXID.NET повідомляв, що у Грузії завершились парламентські вибори. Президентка країни Саломе Зарабішвілі заявила, що не визнає офіційні результати.