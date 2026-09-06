Бориславський центр уже співпрацює з готельно-ресторанним бізнесом

На базі Бориславського центру професійної освіти відкрили навчально-практичний центр ресторанного сервісу. Як повідомив очільник Львівської ОВА Максим Козицький, у створення центру інвестували 10,6 млн грн.

У навчально-практичному центрі ресторанного сервісу навчатимуть кухарів, кондитерів та офіціантів. Студенти практикуватимуться на сучасному обладнанні, в умовах, максимально наближених до реальної роботи у ресторанній сфері.

Лише важливі новини – підписуйся на наш WhatsApp-канал

Максим Козицький уточнив, що це уже 63 навчально-практичний центр на Львівщині і шостий, який відкрили у 2026 році.

Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

«Щороку до закладів професійної освіти нашої області вступають близько 8 тисяч людей. Це величезний кадровий ресурс для нашого регіону та держави. Важливо, щоб ще під час навчання студенти працювали на сучасному обладнанні, опановували актуальні технології та здобували навички, за які роботодавець готовий гідно платити. Тому ми активно працюємо над тим, щоб бізнес був партнером професійної освіти», – написав очільник ЛОВА.

Бориславський центр уже співпрацює з готельно-ресторанним бізнесом щодо практики, виробничого навчання та майстер-класів. За останні три роки тут працевлаштовують у середньому 89% випускників.

Новий центр працюватиме не лише для молоді. Тут зможуть перенавчатися та підвищувати кваліфікацію дорослі, ветерани, внутрішньо переміщені люди, всі, хто хоче опанувати нову професію.

У створення центру інвестували понад 10,6 млн гривень: