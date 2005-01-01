У Борисполі п'яна жінка за кермом знесла стовп і дерево, тікаючи від поліції

Жінка вночі тікала від правоохоронців

У місті Борисполі Київської області п'яна жінка за кермом знесла електроопору та дерево, намагаючись втекти від патрульних. Про це у Facebook повідомляє патрульна поліція.

13 січня близько другої години ночі інспектори помітили, як водійка автомобіля BMW 318, виїжджаючи з паркувального майданчика, що на вулиці Київський Шлях, перетнула подвійну суцільну смугу. На вимогу поліцейських зупинитися особа не відреагувала, натомість збільшила швидкість, намагаючись втекти.

«Патрульні розпочали переслідування. Прямуючи маршрутом BMW, інспектори виявили автомобіль на перехресті вулиць Польова та Лісна. Жінка не впоралася з керуванням і збила електроопору та дерево. Патрульні помітили в порушниці явні ознаки алкогольного сп’яніння», – йдеться у повідомленні.

Порушницю витягли з машини і доправили до лікарні

На місце події викликали швидку, а згодом доставили потерпілу до Бориспільської центральної районної лікарні.