Юрій Ворон – старший льотчик вертолітної ланки вертолітної ескадрильї 16-ї окремої бригади армійської авіації «Броди»

У вівторок, 7 липня, у Бродах попрощалися з 30-річним військовим Юрієм Вороном, який загинув 30 червня на Полтавщині під час відбиття російських дронів. Тіла ще трьох загиблих членів екіпажу вертольота Мі-8 16-ї бригади армійської авіації «Броди» доправлять до їхніх рідних міст.

Зустріч кортежу із тілом Юрія Ворона відбулася на Алеї Героїв, а прощання влаштували у церкві Воздвиження Чесного Хреста. Попрощатися із захисником прийшли його рідні, побратими, знайомі та містяни.

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«Юрій запам’ятався тим, що намагався постійно вдосконалити льотну майстерність, постійно брав участь в навчаннях. З початку повномасштабної війни виконував завдання з прикриття наших наземних військ. Потім почав готуватися до збиття БпЛА. Був світлий, життєрадісний хлопець», – розповів заступник командира з психологічної підтримки персоналу 16-ї бригади армійської авіації «Броди» Михайло Шур.

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«Юрій з родини військових. Дуже шкода, що війна забрала прекрасну людину, офіцера. Це була його мрія, він завжди мріяв про небо. Він ніколи не боявся ризикувати, завжди сміливо йшов у бій, був відважний, дуже позитивний», – сказала подруга родини Юрія Ворона Ілона.

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Юрій Ворон – старший льотчик вертолітної ланки вертолітної ескадрильї 16-ї окремої бригади армійської авіації «Броди». Народився 29 червня 1996 року в Бродах, закінчив гімназію імені Івана Труша. У 2013 році вступив до Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба. Проходив службу у 16-й окремій бригаді армійської авіації «Броди». Перший бойовий досвід здобув під час участі в Операції об’єднаних сил. Із початку повномасштабного вторгнення здійснив десятки бойових вильотів. Нагороджений орденами Богдана Хмельницького II та III ступенів, орденом Данила Галицького та іншими відомчими відзнаками. У Героя залишилися дружина, син та батьки.

Разом із командиром екіпажу, капітаном Юрієм Вороном загинули також льотчик-штурман, майор Валентин Мукшинов; бортовий технік, старший лейтенант Богдан Хміль та повітряний стрілець, молодший сержант Михайло Деряга. Їхні тіла доправлять для поховання до рідних міст.

«Це був один з найкращих екіпажів, який приймав активну участь не лише після повномасштабної війни, а й з 2014 року. Дуже важко переживати, коли молоді хлопці гинуть. Вони знали, на що йдуть і це їх не зупинило. Вони до останнього намагалися захищати не тільки військових, а й цивільне населення. Вони врятували десятки, а може й сотні життів людей. Бо в кожного за плечима майже понад 300 збилих БпЛА. У когось були сотні годин нальоту, у когось – тисячі годин нальоту. Втрата дуже велика. Вони були заряджені на перемогу, були патріотами», – додав Михайло Шур.

Нагадаємо, члени екіпажу вертольота Мі-8, що служили у 16-ї окремій бригаді армійської авіації «Броди», загинули 30 червня ід час виконання бойового завдання із перехоплення ворожих безпілотних літальних апаратів. Сталося це біля села Старицьківка Полтавського району.