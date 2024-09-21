Робіть домашнім улюбленцям профілактичні щеплення

У Буській громаді Львіщини виявили сказ у домашнього собаки. Пес загинув, а 20 дорослих і дітей, яких пес покусував, ослинював, коли бавився з ними, розпочали курс профілактичних щеплень, повідомила у суботу, 21 вереня, генеральна директорка Львівського обласного центру контролю і профілактики хвороб МОЗ України Наталія Тімко-Іванченко.

«20 людей розпочали курс щеплень. Не 40 уколів в живіт. Сучасна медицина передбачає лише п’ть в руку або стегно», – повідомила Наталія Тімко-Іванченко.

Собака був улюбленцем і дітей, і дорослих. На сказ він захворів, найвірогідніше, після укусу скаженої лисиці.

Це далеко не перший випадок, коли мешканці Львівщини проходять профілактичне лікування після укусів домашніх тварин, хворих на сказ. За 8 місяців 2024 року зареєстровано 78 випадків сказу серед тварин проти 47 за 8 місяців 2023 року. Лише за серпень 17 людей отримали профілактичне лікування.

Нагадаємо, сказ – це гостре інфекційне захворювання, що вражає центральну нервову систему і є смертельно небезпечне. Вірус людині передається від хворих тварин через укус, ослинення шкіри чи слизових оболонок, особливо якщо на них є мікротравми.

Медики наголошують: якщо вас вкусила чи подряпала домашня чи безпритульна тварина, не можна це ігнорувати, тому що вони можуть переносити сказ та правець. Навіть якщо рана видається незначною, а укус був не до крові, слина зараженої тварини могла потрапити на подряпини, а це - пряма загроза заразитися. Тому краще проконсультуватись з сімейним лікарем чи звернутись до найближчого травмпункту. Лікар визначить подальші дії.

Сказ не лікується. Вакцина проти сказу запобігає виникненню захворювання у 96–99% випадків. Головне вчасно розпочати курс лікування. І вакцинуйте від сказу домашніх тварин.