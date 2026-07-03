Під удар могла потрапити Мічурінська ТЕЦ

У російському Бєлгороді після удару по Мічурінській теплоелектроцентралі у п'ятницю, 3 липня, зафіксували масштабні перебої з електропостачанням, водою, мобільним зв’язком та інтернетом. Про це повідомляють телеграм-канали та радник міністра оборони України Сергій Стерненко.

Російський Бєлгород 3 липня опинився під атакою. Ймовірно, було уражено Мічурінську ТЕЦ.

У частині житлових районів міста наразі відсутнє електропостачання та водопостачання. Також місцеві жителі повідомляють про серйозні перебої в роботі мобільного зв’язку та доступі до інтернету.

Зауважимо. що Мічурінська ТЕЦ є одним із ключових енергетичних об’єктів Бєлгорода. Вона забезпечує електроенергією виробничі й адміністративні потужності підприємства «Бєленергомаш – БЗЕМ», яке виготовляє труби, металоконструкції та енергетичне обладнання для російської промисловості. Потужність теплоелектроцентралі становить від 24,2 до 36 МВт.

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Нагадаємо, в ніч на середу, 1 липня, Сили оборони завдали ударів по нафтопереробному заводу в російській Уфі та підприємству військово-промислового комплексу в Пензі.

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Агентство Reuters писало, що Росія розпочала імпорт бензину з Індії через дефіцит палива. Він виник після українських атак на її енергетичну інфраструктуру.