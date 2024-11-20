Очне навчання і безпека дітей є пріоритетним завданням МОН

Верховна Рада України ухвалила держбюджет на 2025 рік, в якому заклала 194,3 млрд грн видатків на освіту. Наступного року на модернізацію освітніх закладів та облаштування укриттів додатково передбачено 17,5 млрд грн, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

За інформацією МОН, наступного року збільшать фінансування на пріоритетні освітні напрями, пов’язані з безпекою учнів та реформою шкільної освіти. Загалом передбачено фінансування на:

укриття у школах – 6,2 млрд грн. Це вчетверо більше коштів ніж 2024 року.

закупівлю шкільних автобусів – 1,6 млрд грн.

реформу Нової української школи – 2,15 млрд грн. За субвенцію закуплять обладнання, засоби навчання для шкіл, а також забезпечать професійний розвиток учителів. За останні два роки фінансування НУШ збільшили майже на 50%.

навчально-практичні центри в закладах профтехосвіти, а також на лабораторії і майстерні у фахових коледжах – 540 млн грн субвенції.

фінансування фахової передвищої і вищої освіти – 55,6 млрд грн.

фінансування науки – 3,3 млрд грн.

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Також передбачено кошти на нові напрями:

харчування учнів початкових класів – 2,9 млрд грн;

харчоблоки – 960 млн грн;

протипожежний захист. На це уперше виділили кошти – 500 млн грн;

доплата вчителям (1000 грн з 1 січня 2025 року і 2000 грн з 1 вересня 2025 року) – 12 млрд грн.

За інформацією міністерства освіти, за останні два роки бюджет на освіту і науку зріс на 35% – з 143,4 млрд грн до 194,3 млрд грн.