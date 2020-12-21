Громадянина Чехії, який воював у лавах російських найманців на Донбасі за терористичну організацію «ДНР», заочно засудили до 15 років позбавлення волі. Про це з посиланням на поліцію Чеської Республіки повідомляє «Інтерфакс-Україна».

«У грудні 2020 року набуло чинності рішення окружного суду в Усті-над-Лабем, що засудив 45-річного громадянина Чеської Республіки до 15 років позбавлення волі за злочин терористичного акту», – йдеться в прес-релізі за підписом полковника Ярослава Ібехея.

Чоловік звинувачується «в активній участі у збройному конфлікті на сході України з кінця травня 2014 року з боку сепаратистської т. зв. «ДНР» у боротьбі проти законного уряду України».

Справа щодо нього велася як проти «утікача». Наразі засуджений, ймовірно, мешкає на сході України, на не підконтрольній уряду території.

Як уточнив посол України в ЧР Євген Перебийніс, йдеться про Олдржіха Грунда, який воював проти українських військових у Карлівці, Слов'янську, Сніжному, Шахтарську, Іловайську, спершу як командир бойової машини, а пізніше як командир роти танкового полку.

Продовжуємо інформувати про результати переслідування чеською юстицією бойовиків – громадян Чехії, які брали участь у... Опубліковано Yevhen Perebyinis Понеділок, 21 грудня 2020 р.

Зазначимо, що раніше повідомлялось про те, що у Чехії обвинувачують у тероризмі 26-річного громадянина країни, який у 2015-2016 роках воював в лавах російських незаконних формувань проти України на Донбасі у 2015-2016 роках.