У Чехії Вищий суд у Празі в апеляційній інстанції змінив кваліфікацію злочинів громадянина Білорусі Алєксєя Фадеєва, який брав участь у бойових діях проти України на Донбасі, та збільшив термін його ув'язнення з 4,5 років до 21 року. Про це повідомив посол України в Чехії Євген Перебийніс.

Зокрема, у вересні минулого року суд виніс рішення про 4,5 роки ув'язнення Фадєєву за звинуваченням в «участі в організованому злочинному угрупованні». Однак обвинувачення інкримінувало Фадєєву здійснення терористичного акту і вимагало для нього 15 років позбавлення волі.

Тоді довести його причетність не вдалось, а сам Фадєєв стверджував, що стріляв тільки на навчаннях, але не під час реальних боїв.

Наразі суд Праги змінив кваліфікацію злочинів Фадєєва на «тероризм у складі організованого злочинного угруповання», і присудив йому 21 рік позбавлення волі.

«Системне переслідування чеськими правоохоронними органами та органами правосуддя бойовиків, які, підбурювані Росією, ступили на слизький і злочинний шлях участі у війні проти України, продовжується. Далі буде», – прокоментував рішення суду Перебийніс на своїй сторінці у Facebook.

Сам Фадєєв раніше повідомив, що знайомий із громадянином Чехії, колишнім військовослужбовцем Еріком Ешту, який теж раніше був обвинувачений у тероризмі через його участь у боях проти України на Донбасі, але врешті був засуджений лише умовно за службу в «іноземних збройних силах» і позбавлений чеського військового звання.

За словами Фадєєва, Ешту допомагав йому дістатися в Україну і відтак зустрічався з ним у Донецьку. Ешту був викликаний на нинішній суд як свідок, але відмовився свідчити, бо ці свідчення могли б бути використані і проти нього самого.

Зазначимо, що раніше в Україні вже відкрили 15 кримінальних проваджень щодо іноземців, які воювали на Донбасі з боку бойовиків. Серед них троє громадян Киргизстану, п’ятеро громадян Боснії та семеро громадян Бразилії. Зловмисникам загрожує максимальне покарання у вигляді довічного позбавлення волі з конфіскацією майна або без.

Як повідомляв ZAXID.NET, раніше міський суд Праги засудив до 20 років тюремного ув'язнення громадянина Чехії Мартіна Кантора, який брав участь у бойових діях на Донбасі на стороні так званої «ЛНР».