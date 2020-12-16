Прокуратура пропонує засудити громадянина Чехії на 16 років за участь у терористичній діяльності

У Чехії обвинувачують у тероризмі 26-річного громадянина країни, який у 2015-2016 роках воював в лавах російських незаконних формувань проти України на Донбасі у 2015-2016 роках. Про це у середу, 16 грудня, повідомив посол України в Чехії Євген Перебийніс.

В обвинуваченні йдеться, що Лукаш Н. «пройшов навчання, був озброєний та оснащений військовими формуваннями сепаратистських структур, виконував різні військові завдання, такі як розвідка, охорона і патрулювання, а також брав участь у боях проти українських військових з наміром завдати їм поранення або смерть». Прокурор вважає, що він вчиняв згадані дії свідомо, а під час військових дій навіть був поранений та декілька тижнів провів у госпіталі.

Прокурор додав, що оскільки незаконні збройні формування, які діють на сході України, можна вважати квазі-воєнізовані підрозділами, що вчиняють систематичні організовані насильницькі злочини, які можна позначити як теракт. Тому прокуратура пропонує засудити Лукаша Н. до 16 років позбавлення волі за участь у терористичній діяльності.

В ході обвинувачення, бойовик відмовився від давати показання. Утім, як відзначає посол, докази слідства у вигляді фотографій і відео, зроблених Лукашем на мобільний телефон, є достатніми підставами для передачі справи до суду.