Нововведення стосуватимуться як тролейбусів, так і автобусів

У центрі Чернівців через обмеження руху в суботу, 10 жовтня, окремі маршрути громадського транспорту курсуватимуть зі змінами. Нововведення стосуються як тролейбусів, так і автобусів. Про це повідомили в Чернівецькому тролейбусному управлінні.

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Тролейбуси №6 та №8 розпочнуть роботу на маршрутах з 12:00.

З 06:30 до 09:00:

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маршрутні автобуси №6 та №29 курсуватимуть через вул. Сковороди – вул. Університетську – вул. Головну в обох напрямках;

автобус №9 розвертатимуться на перехресті вул. Маріупольської та вул. Пумнула (біля зупинки «Центральний ринок») та далі курсуватиме за маршрутом.

Схема зміни руху громадського транспорту

З 09:00 до 12:00:

автобуси №7, №8, №13, №15 та №15К розвертатимуться на перехресті вул. Головної та вул. Садової;

автобус №10А курсуватиме вул. Головною та розвертатиметься на перехресті вул. Головної та вул. Садової;

автобус №6 курсуватиме через вул. Сковороди - вул. Університетську – вул. Головну в обох напрямках та розвертатиметься на перехресті вул. Головної та вул. Садової;

автобус №29 курсуватиме через вул. Сковороди – вул. Університетську – вул. Головну до вул. Південно-Кільцевої;

тролейбус №5 курсуватиме вул. Головною до Училища №15;

автобус №5 курсуватиме у прямому та зворотному напрямку через вул. Небесної Сотні – проспект Незалежності – вул. Головну – вул. Університетську;

автобус №8А та тролейбус №6А у напрямку центру та у зворотному напрямку курсуватимуть через вул. Героїв Майдану – проспект Незалежності – вул. Ясську;

автобус №9 курсуватиме до вул. Ясської, далі – вул. Головною, вул. Каденюка та за маршрутом;

автобус №24 курсуватиме через вул. Головну – проспект Незалежності – вул. Героїв Майдану – вул. Рівненську – вул. Сторожинецьку;

автобус №23 курсуватиме через вул. Головну – просп. Незалежності – вул. Героїв Майдану – вул.Скальда в обох напрямках.

Схема зміни руху громадського транспорту

З 12:00 до 15:00:

автобуси №5, №6, №8А, №23, №29 та тролейбус №6А курсуватимуть через вул. Кафедральну – вул. Головну – вул. Університетську та далі за маршрутами;

автобус №9 розвертатимуться на перехресті вул. Маріупольської та вул. А. Пумнула (біля зупинки «Центральний ринок») та далі курсуватиме за маршрутом;

тролейбуси №1, №6 та №8 розвертатимуться через вул. Д. Загула – вул. А. Ончула та далі курсуватимуть за маршрутами.

У тролейбусному управлінні просять пасажирів врахувати тимчасові зміни під час планування поїздок. У неділю, 11 жовтня, рух транспорту буде звичним.