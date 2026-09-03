Такий обід подали школярам у ліцеї №9

У школах Чернівців та області перевірять організацію безкоштовного харчування для учнів. Таке рішення прийняли в Чернівецькій ОВА після того, як у соцмережах оприлюднили фото гарячого обіду в одній зі шкіл обласного центру. Школярам дали сиру цілу морквину, сирну запіканку, хліб, сливи та чай.

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Фото оприлюднив у фейсбуці Віталій Олійник увечері 2 вересня. Буковинець попросив розповісти, як харчують учнів в інших областях, оскільки у Чернівцях його дитині запропонували сиру морквину як варіант свіжих овочів.

ZAXID.NET із власних джерел дізнався, що такий обід подали для учнів Чернівецького ліцею №9. В управлінні освіти Чернівецької міської ради розповіли, що вже зв’язалися з фірмою, яка забезпечує харчування учнів цього закладу.

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«Такий вигляд і якість харчування нас категорично не влаштовують. Подавати їжу так не мають. Наші діти обов'язково отримуватимуть їжу в належному вигляді», – повідомили в управлінні освіти Чернівецької міської ради в середу, 3 вересня.

У відомстві додали, що помилку могли зробити через велике навантаження на працівників кухні. Торік у шкільних їдальнях області харчувалися 8–10 тис. учнів, а цьогоріч – це вже 26 тисяч.

Після розголосу в Чернівецькій ОВА анонсували перевірку усіх шкіл міста та області. Навчальні заклади перевірятимуть вже з четверга, 3 вересня.

Обід учням подали в пластикових тарілках

«Перевірятимемо не лише документи, а й те, що фактично отримують діти. На виявлені порушення буде миттєва реакція Чернівецької адміністрації та правоохоронних органів, а винні відповідатимуть перед законом», – зазначив керівник Чернівецької ОВА Руслан Осипенко.

Нагадаємо, що з 1 вересня всі учні мають отримувати безкоштовні гарячі обіди у школах. Буковина отримала майже 272 млн грн державної субвенції на організацію безоплатного гарячого харчування для всіх учнів 1–11 класів.