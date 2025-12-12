Рятувальники витягували хлопчика з ями за допомогою драбини та мотузки

У Чернівцях увечері 11 грудня дворічний хлопчик провалився в яму на вул. Головній, де зараз триває капітальний ремонт. Щоб дитину витягнути з триметрового провалля, залучали працівників ДСНС. Хлопчик не отримав травм, повідомили в управлінні ДСНС Буковини. У міській раді Чернівців ZAXID.NET пояснили, що на цій вулиці є кілька таких ям для стовпів, однак всі вони накритті. За цим має стежити підрядник.

За дитиною в яму спустився рятувальник

Інцидент з дворічним хлопчиком трапився, коли він та його мама поверталися додому. Дитина відбігла вперед та, не помітивши провалля, впала у нього. Рятувальники прибули на виклик, за допомогою мотузки спустилися вниз та дістали дитину. Хлопчика одразу передали медикам бригади швидкої допомоги. При падінні він не отримав суттєвих травм, тож його разом із мамою відпустили додому.

За інформацією підрядника, який виконує роботи на тій ділянці, отвір у землі був накритий піддонами. Також був встановлений захисний бар’єр довжиною 1 м. Впасти у яму було можливо лише посунувши загородження. Зараз правоохоронці разом із підрядником з'ясовують обставини цієї ситуації. Окрім того, поліція зафіксувала, що на всіх подібних отворах так само встановлені зверху піддони та бар'єри.

За даними «Суспільне.Чернівці», роботи на цій ділянці планували завершити до 15 грудня. Згодом терміни продовжили до жовтня 2026 року. Переможцем тендеру на ремонт частини вулиці Головної стала фірма «Славдорстрой», яка раніше скаржилася до Антимонопольного комітету на дискримінаційні умови.

За даними YouControl ТОВ «Славдорстрой» зареєстрована в Краматорському районі Донецької області. Розмір статутного капіталу складає 200 тис. грн. Кінцевим власником є житель Донецька Олександр Ломакін, колишній керівник філії «Ясинуватський автодор» ДП «Донецький облавтодор».

За інформацією «Вчасно», фірма входить до корпорації «Слав Груп», яка спеціалізується на дорожньому будівництві й свого часу отримувала перші великі підряди від «Донбасенерго» – компанії, пов’язаної з оточенням експрезидента Віктора Януковича. Основний власник «Слав Груп» – це Едуард Бондаренко – чинний голова правління «Донбасенерго» та колишній заступник голови «Укравтодору» в уряді Азарова, а також Максим Єфімов – відомий бізнесмен, екснардеп і депутат Краматорської міськради від «Партії регіонів».

Основні підряди підприємство отримує на Донеччині. Лише за дев’ять місяців 2025 року «Славдорстрой» отримав від структур Донецької ОДА замовлень на понад 450 млн грн.