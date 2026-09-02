Чоловіку загрожує обмеження волі до двох років

Житель Чернівців не платив аліменти на трьох дітей упродовж 7 років. Правоохоронці оголосили йому підозру та передали справу до суду. Про це повідомили в Чернівецькій обласній прокуратурі у середу, 2 вересня.

Ювенальні прокурори Чернівців з’ясували, що 46-річний мешканець міста є багатодітним батьком і систематично ухилявся від сплати грошей на утримання трьох дітей. Загальна сума боргу за увесь час становила понад 400 тис. грн.

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Згідно з ухвалою суду 2019 року, чоловіка зобов’язали сплачувати аліменти на утримання трьох неповнолітніх дітей. Однак у період з 2019 по 2026 роки він не робив цього, хоча знав про рішення суду. Також чернівчанин мав роботу та отримував стабільну зарплату.

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Прокурори оголосили йому підозру за ч. 1 ст. 164 КК України (ухилення від сплати аліментів) та вручили повістку до суду. Жителю Чернівців загрожує обмеження волі до двох років.