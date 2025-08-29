У місті є 45 середніх навчальних закладів

У Чернівцях з 45 навчальних закладів середньої освіти десять шкіл продовжать навчання на змішаній формі. Таке рішення прийняли через малу недостатню кількість укриттів. Про це під час сесії Чернівецької міської ради повідомила керівниця управління освіти Ірина Ткачук.

За її словами, станом на 28 серпня на змішаній формі навчання перебуватимуть ліцеї №10, 14, 15, 18 (частково), 19, 21, 22, гімназії №3, 4, 5.

«Наголошую, що це станом на сьогодні. Бо керівники закладів освіти вживають заходів. Відповідно, ця цифра може змінитися на понеділок, 1 вересня», – зазначила Ірина Ткачук.

Загалом, за змішаною формою навчання наразі навчатимуться 7% школярів Чернівецької громади. Паралельно керівники закладів освіти ведуть перемовини з керівниками ОСББ, іншими суб’єктами господарювання, в яких укриття розташовані поруч, щоб підписати договори на розміщення там дітей під час тривоги. Однак, за словами посадовиці, часом трапляються непередбачувані обставини, коли підприємці скасовують такі договори.

«До прикладу, гімназія №5 минулого року навчалася очно, але кілька тижнів тому підприємці, які з ними підписали угоду, попередили, що не можуть продовжувати надавати їм такі послуги. Тому зараз директор обговорює це питання з ОСББ, які поруч», – розповіла Ірина Ткачук.

За словами Ірини Ткачук, з державного бюджету були передбачені субвенції на будівництво укриттів.

«У 2023 році було подано документи з проєктно-кошторисною документацією, пройденою експертизою на отримання субвенції для будівництва протирадіаційного укриття для ліцею №13. Навіть були виділені кошти, але дуже пізно, тому вони не були освоєні. Водночас зараз є пріоритетними прифронтові території, тож ми не є першочерговими для отримання субвенції», – розповіла керівниця управління освіти.

Наразі потреби в укритті для ліцею №13 та гімназії №17, для яких зверталися за субвенцією, немає. Там сховище орендують. Необхідне нове укриття для ліцею №19. В управлінні освіти наразі готують документи для подання на субвенцію.