Прокладання нових трубопроводів не повпливає на опалювальний сезон

У Чернівцях розпочали роботи з оновлення теплотраси. За 94 млн грн до кінця 2026 року планують прокласти майже 2 км нових тепломереж на вулицях Скальда та Небесної Сотні. Про це повідомив в коментарі ZAXID.NET речник Чернівецької міської ради Олександр Докієн. З міського бюджету профінансують 20% від загальної суми.

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Тендер з прокладання нових тепломереж у Чернівцях оголосили наприкінці літа, йдеться на сайті Prozorro. Вже 28 вересня комунальне підприємство «Чернівцітеплокомуненерго» підписало договір з підрядною організацією ТОВ «СУ 24 Енергоресурс-Монтаж», яка виграла торги.

За умовами тендеру, 75,36 млн грн фінансує держава, ще 18,8 млн грн заплатять із міського бюджету. До кінця 2026 року підрядна організація має прокласти 2 км нових тепломереж.

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У коментарі ZAXID.NET Олександр Докієн розповів, що роботи розпочалися нещодавно. Однак, до кінця року їх планують завершити.

«Це дуже інфраструктурний проєкт, якого ще не було за весь час існування теплопостачання міста. Якщо коротко, то будуємо з нуля нові мережі для того, щоб мати резервні можливості чергування джерел постачання тепла. Нові трубопроводи дадуть змогу перенаправити подачу теплоносія з одного об’єкту на інший, і навпаки. Це у випадку надзвичайної ситуації, яка потенційно може виникнути через атаки ворога», – розповів він.

Прокладання нових трубопроводів не повпливає на опалювальний сезон. Під час робіт жоден будинок не будуть відключати від теплопостачання. Працівники підрядної організації мінімізуватимуть пошкодження доріг та тротуарів Про обмеження руху для транспорту попереджатимуть заздалегідь.

За даними аналітичної системи YouControl, ТОВ «СУ 24 Енергоресурс-Монтаж» зареєстровано у Дрогобичі Львівської області. Фірма займається будівництвом трубопроводів. Статутний капітал – 1 млн грн. Директором фірми є Михайло Михайловський та Анатолій Машталер. Підприємство входить в корпорацію «Енергоресурс-Інвест», якою керує бізнесмен Іван Ніронович. За даними сайту «Наші гроші», його син Назар Ніронович у 2010 році на місцевих виборах балотувався до Львівської міської ради від «Партії регіонів».

Також корпорація володіє великою ділянкою землі в районі вул. Богданівської, 42 на околиці Львова. У 2024 році депутати міської ради погодили детальний план цієї території, що передбачає розбудову промисловості. Зараз більшість майна на цій території належить «Енергоресурс Інвест». Окрім того, у 2022 році компанія купила на аукціоні ділянку площею 0,65 га для розширення підприємства.