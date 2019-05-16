У червні «Мотор Січ» відновить авіарейс із Києва до Ужгорода, але без зупинки у Львові

АН-24 місткістю 48-52 пасажири компанії «Мотор Січ»

Українська авіакомпанія «Мотор Січ» з 3 червня відновить рейс Київ – Ужгород, але без зупинки у Львові. Про це 15 травня на своїй Facebook-сторінці повідомив голова Закарпатської обласної ради Михайло Рівіс.

«Коротко про досягнуті домовленості з компанією «Мотор Січ». Польоти з 3 червня три рази на тиждень – понеділок, середа, п"ятниця. При потребі збільшення частоти до щоденних. Виліт з Ужгорода 6:45 повернення з Києва 20:15. Вартість квитка від 2700 грн», – написав Михайло Рівіс.

Нагадаємо, про скасування рейсу Київ – Ужгород стало відомо 6 травня. 10 травня «Мотор Січ» виконала останній політ на цьому маршруті із зупинкою у Львові. Рішення про закриття маршруту у такому форматі було прийнято через його нерентабельність.

Тривалість виконання рейсу у попередньому форматі становила 3 години, з яких близько 1,5 год літак перебував у львівському аеропорту. Перший рейс за цим маршрутом перевізник виконав 15 березня і виконував його один раз на тиждень на літаку АН-24 місткістю 48-52 пасажири, якому 46 років.

Нагадаємо також, що аеропорт в Ужгороді не приймав регулярні авіарейси з 2016 року. Його особливість у тому, що він дуже близько розташований до кордону зі Словаччиною і літаки, сідаючи там, змушені перетинати її повітряний простір. Наприкінці 2018 року аеропорт отримав сертифікацію Європейського агентства авіаційної безпеки (EASA) і це дозволило Україні не просити у Словаччини дозволу на перетин її повітряного простору літаками, які літають до Ужгорода.