У Червонограді водій на авто з польськими номерами заїхав під міську ялинку і втік

Водій на автомобілі BMW з польською реєстрацією заїхав через заборонні знаки і почав їздити по площі

У Червонограді водій на автомобілі BMW з номерами польської реєстрації заїхав під міську ялинку, ледь не збивши кількох людей, і втік з місця події. Про це написав на своїй сторінці у Facebook голова правління ГО «Дорожній контроль, Захід» Олександр Клімов.

Як зазначається, подія сталася у понеділок ввечері, 1 січня. «Вічева площа - пішохідна зона у Червонограді, на якій розташована головна ялинка міста! Півгодини тому невідомий водій на автомобілі BMW з польською реєстрацією заїхав через заборонні знаки і, незважаючи на велику кількість людей, почав їздити по площі... Люди спустили йому всі чотири колеса і викликали поліцію, яка їхала майже півгодини. За цей час горе-водій втік з місця події», - йдеться у повідомленні на Facebook.

Пізніше речниця відділу комунікації поліції Львівської області Мар'яна Пустова повідомила, що поліція встановила особу водія зазначеної автівки. Ним виявився 47-річний місцевий мешканець. На нього поліцейські склали адміністративний протокол за ч.1 ст.122 (перевищення водіями транспортних засобів встановлених обмежень швидкості руху, проїзд на заборонений сигнал регулювання дорожнього руху та порушення інших правил дорожнього руху) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Санкція статті передбачає покарання у вигляді накладення штрафу від 220 до 340 грн.

Нагадаємо, в місті Шепетівка Хмельницької області автомобіль Mercedes збив на пішохідному переході жінку, яка переходила дорогу з дворічною донькою. В результаті мати загинула, а дитина знаходиться в реанімації. Пізніше стало відомо, що водія автомобіля затримали.