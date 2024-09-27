На ухилянта склали адмінпротокол, а його переправнику загрожує кримінальна відповідальність

Військовослужбовці Чопського прикордонного загону затримали 40-річного жителя Дніпра, який у супроводі закарпатця намагався незаконно перетнути українсько-угорський кордон. На ухилянта склали адмінпротокол, а його переправнику загрожує кримінальна відповідальність.

Як повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби 27 вересня, 23-річний житель Чопа у соцмережах знайшов охочого у незаконний спосіб залишити територію України й запропонував йому свою допомогу. Чоловіки домовилися про винагороду у розмірі 1000 євро, яку переправник мав отримати після успішного перетину кордону ухилянтом.

«40-річний дніпровець дістався прикордонного Чопа громадським транспортом, зустрівся у визначений час з переправником і вони разом вирушили до кордону. За 100 метрів від держрубежу їх помітив прикордонний наряд. Помітивши правоохоронців, чоловіки ігнорували їх вказівку зупинитися і намагалися втекти», – інформують у ДПСУ.

Порушників затримали й доставили у прикордонний підрозділ. На них склали адмінпротоколи за спробу незаконного перетину кордону, порушення прикордонного режиму та злісну непокору законній вимозі військовослужбовця Держприкордонслужби. За незаконне переправлення осіб через державний кордон України 23-річному закарпатцю загрожує від 3 до 5 років ув’язнення.