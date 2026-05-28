Під атаку дронів потрапили три підсанкційні нафтові танкери

У четвер, 28 травня, дрони атакували три танкери російського «тіньового флоту» які рухалися біля узбережжя Туреччини у Чорному морі. Про це повідомили газета Türkiye Today та агентство Reuters із посиланням на судноплавне агентство Tribeca.

Зокрема, від дронів постраждав танкер James II, що йшов під прапором Палау за 80 км на північ від району Туркелі в Чорному морі. За даними судноплавного агентства, на момент нападу на борту перебувало 20 членів екіпажу.

Крім того, дрони атакували два танкери під прапором Сьєрра-Леоне – Altura та Velora, які йшли у сусідньому районі та здійснювали перевантаження. У компанії Tribeca заявили, що до місця інцидентів вирушили катери берегові рятувальні катери.

У мережі поширили відео нібито з одного з постраждалих суден, на якому видно безпілотний катер із написом «Поліція», який врізався в борт танкера. На кадрах також видно ще один схожий на безекіпажний катер предмет, який лежить на воді.

Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Жоден з членів екіпажів трьох суден не постраждав.

Зазначимо, база даних Головного управління розвідки War & Sanctions свідчить, що усі три судна є частиною російського «тіньового флоту». Так, James II, Altura та Velora здійснюють експорт російської нафти та перебувають під санкціями Євросоюзу, Великої Британії, Канади та Швейцарії.

На момент публікації ні Україна, ні Росія, ні Туреччина не коментували атаку.

Нагадаємо, на початку травня Сили оборони уразили два танкери «тіньового флоту» біля порту Новоросійська у Чорному морі. На відео, яке поширив президент України Володимир Зеленський, видно, як один з морських дронів наближається до борту корабля.