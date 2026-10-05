За даними румунських правоохоронців, судно пішло під воду

У понеділок, 5 жовтня, російські окупанти атакували ударними дронами цивільне турецьке судно, яке перевозило кукурудзу з України до Італії. Внаслідок удару загинув капітан корабля, є поранені та зниклий безвісти, повідомили президент України Володимир Зеленський та румунський телеканал Digi24 з посиланням на місцеві спецслужби.

За даними Digi24, у Чорному морі в районі нафтової платформи Пескеруш безпілотники атакували цивільне торговельне судно. На відео, яке поширило медіа, видно судно, біля якого видно стовп диму.

За даними міністерства внутрішніх справ Румунії, внаслідок атаки пішло під воду судно Royad Mammadov. Через російські удари загинув капітан корабля, ще одна людина зникла безвісти.

Берегова охорона провела операцію з порятунку екіпажу судна, діставши з води 11 моряків. За даними Digi 24, троє з них отримали поранення.

Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Володимир Зеленський уточнив, що росіяни вдарили по кораблю, який перевозив кукурудзу, двома дронами. На борту були громадяни Азербайджану та Індії.

«Вже неодноразово Україна пропонувала конкретні кроки для деескалації та гарантування безпеки в Чорному морі. Були й відповідні пропозиції від третіх країн. Але Росія послідовно обирає терор і затоплення цивільних суден замість нормального мореплавства», – повідомив Зеленський.

За даними порталу MarineTraffic, корабель рухався з українського Ізмаїлу до італійського порту в Равенні.