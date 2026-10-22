16-річні дівчата йшли тротуаром, коли отримали поранення

21 жовтня близько 15:00 у Чорткові уламки ворожого дрона поранили двох 16-річних школярок. Дівчатка йшли тротуаром під час повітряної тривоги. Наразі спеціальна комісія з’ясовує, чому учениці були на вулиці під час навчального процесу. Про це повідомив міський голова Чорткова Володимир Шматько на своїй сторінці у фейсбуці 22 жовтня.

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Одна з дівчат отримала поранення у ноги двома великими шматками дрона. Хірурги-травматологи терміново прооперували її в Чортківській лікарні. Іншій дівчині осколок залетів у шию. Екстрена допомога перевезла її до Тернопільської обласної дитячої лікарні, де їй також провели операцію. Наразі неповнолітні перебувають у реанімаційних відділеннях медзакладів.

«Коли це все сталося, поруч із ними була ще одна 15-річна дівчина. Вона не розгубилася, не почала панікувати чи втекла, а зателефонувала на “101”. Передала чітко локацію, де є постраждалі. Також дорослі, які зупинилися поруч на авто, доставили дівчат до лікарні, щоб не втрачати цінні хвилини. Це врятувало цих дітей», – написав Володимир Шматько.

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Додамо, що в Чорткові внаслідок збиття дрона пошкоджено понад десять приватних будинків. Окрім того, внаслідок удару загорілася господарська будівля на приватному подвір’ї. Наразі у громаді працюють відповідні служби, пошкодження обстежують. Міська влада планує надати мешканцям фінансову допомогу на ремонт житла. Підтримку також отримають люди, які постраждали внаслідок атаки.