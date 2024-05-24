Начальник Служби автомобільних доріг у Львівській області Олег Береза

НАЗК знайшло порушень на 2,9 млн грн у декларації начальника Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Львівській області (Служба автодоріг Львівщини) Олега Берези. Посадовець не вказав вартість майна, власницями якого стали його доньки, та частину своїх грошових активів.

Як вказано у довідці НАЗК, яку 24 травня оприлюднило антикорупційне видання NGL.media, у декларації Олега Берези за 2022 рік НАЗК знайшло порушень на майже 2,9 млн. грн. Посадовець не вказав вартості двох квартир (93,4 м2 та 70,5 м2) та паркомісця у Львові. Власницями цього майна у 2021 році стали доньки Олега Берези, а у декларації замість вартості майна він вказав, що «члени сім’ї не надали інформацію».

49-річний Олег Береза пояснив, що у 2018-2019 роках придбав майнові права та деривативи на об’єкти нерухомості, а в 2021 році оформив додаткові угоди про заміну сторін на користь членів сім’ї. Посадовець заявив, що до моменту державної реєстрації доньки здійснювали доплати, але суми йому невідомі, тому й вартість нерухомості теж.

Під час перевірки НАЗК встановло, що за квартиру площею 93,4 м2 Олег Береза у 2018 року заплатив 20,7 тис. доларів (545 тис. грн). Після укладення додаткової угоду про заміну сторони в зобов’язанні, того ж дня склали акт прийому-передачі та видали довідку про оплату майнових прав у повному розмірі – 545 тис. грн. Також у довідці НАЗК вказано, що протягом 2001-2022 років донька Берези отримала 31 грн доходів, що «є недостатнім для здійснення будь-яких доплат». Такі ж пояснення Олег Береза надав щодо паркомісця, вартістю 111,8 тис. грн, а також іншої квартири (70 м2), власницею якої стала його інша донька.

Олег Береза також вказав некоректну вартість нежитлових приміщень, співвласниками яких він є. Посадовець пояснив, що вказав лише вартість належної йому частки, а не всього об’єкта. У довідці НАЗК вказані й інші порушення, зокрема вказані 29 тис. доларів, які дружина начебто зберігала у банку, хоча ці гроші вона зняла з рахунку. Посадовець не задекларував 579 тис. грн, які він зберігає у банках, а також некоректно вказав назву іншого банку, у якому зберігає гроші. Також Олег Береза не вказав фінансового зобов’язання у розмірі 573 тис. грн, яке виникло на підставі договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі (ТОВ «Ролер»).

Загалом НАЗК виявило порушень у декларації Олега Берези на майже 2,9 млн грн. У висновках перевірки вказано, що ці порушення мають ознаки ч.1 ст. 366-2 ККУ . Покарання за цією статтею – штраф 51-68 тис. грн, громадські роботи або обмеження волі до двох років з позбавленням можливості займати певні посади.

Олег Береза очолив Службу автодоріг Львівщини у грудні 2019 року – зараз це Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Львівській області, раніше він працював керівником «Львівавтодору» та «Львівелектротрансу», був депутатом Львівської міськради від «Самопомочі».

Як повідомляв ZAXID.NET, протягом останніх років Олег Береза, його дружина та доньки стали власниками дев’яти об’єктів нерухомості. За 2023 рік подружжя задекларувало майже 5 млн грн доходів.