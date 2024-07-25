НАЗК провело повну перевірку декларації інспектора управління боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Львівської митниці Петра Зеленчука та виявило недостовірні відомості на 6,8 млн грн.

Інспектор управління боротьби з контрабандою Львівської митниці Петро Зеленчук вказав у декларації, що станом на кінець 2022 року у нього були заощадження (грошові активи) – 80 тис. доларів та 1,8 млн грн готівкою. Петро Зеленчук пояснив, що накопичив гроші до початку роботи на держслужбі. Однак при перевірці, НАЗК встановило, що із 1998 по 2022 рік загальний офіційний дохід Зеленчука становить 884 тис. грн – це без відрахування податків чи інших витрат на життя.

У декларації за 2021 рік митник вказував 17 грн заощаджень. За даними НАЗК, Петро Зеленчук у 2022 році придбав три авто на загальну суму 1,2 млн грн та продав два авто на суму 1,3 млн грн, тобто, за даними НАЗК, він міг заощадити не більше 1,3 млн.

Також НАЗК встановило, що дружина митника Ірина Зеленчук не могла заощадити 30 тис. доларів та 700 тис. грн, як це вказано у декларації. Вона начебто теж накопичила гроші до роботи на державній службі. НАЗК встановило, що із 1998 по 2022 року загальні офіційні доходи Ірини Зеленчук становили 221 тис. грн (без відрахування податків і тд.), а у декларації за 2021 рік дружина митника вказала відсутність будь-яких заощаджень. При цьому Ірина Зеленчук у 2022 році придбала три авто та продала одне авто, вартістю 225 тис. грн.

Згідно з перевіркою НАЗК, митник не вказав відомості про земельну ділянку та батьківський житловий будинок у Брюховичах (195,4 м2), де він з сім’єю проживав у звітному періоді. Петро Зеленчук також вказав, що із 2017 року він є власником земельної ділянки у Брюховичах (0,87 га), хоча насправді цю землю він отримав у довгострокове тимчасове користування на 20 років.

За даними НАЗК, Петро Зеленчук допустив порушення вказуючи вартість своїх авто, зокрема завищував їх та вказував у декларації уже продані машини. До прикладу, із 2020 року митник є власником авто Toyota Avalon (2018 року випуску), задекларованою вартістю 1,2 млн грн. У довідці НАЗК вказано, що, згідно з реєстром транспортних засобів, вартість авто становить 458 тис. грн. Петро Зеленчук пояснив, що придбав пошкоджене авто, але після ремонту його вартість зросла, але не надав документів, які б підтвердили вказану у декларації вартість авто. Таким чином львівський митник неправильно вказав вартість кількох авто.

Також у декларації вказані три авто (Mercedes-Benz E 200 D 2017 р.в., Kia Sorento 2006 р.в., Mercedes-Benz B 200 2007 р.в.), які він та його дружина продали. Дохід від продажу двох авто не був вказаний у декларації, а що третьої автівки, то Петро Зеленчук не правильно вказав дані покупця.

Загалом НАЗК виявило порушень у декларації Петра Зеленчука на 6,8 млн грн. У висновках перевірки вказано, що ці порушення мають ознаки ч.2 ст. 366-2 ККУ . Покарання за цією статтею – штраф 68-85 тис. грн, громадські роботи або обмеження чи позбавлення волі до двох років з позбавленням можливості займати певні посади.