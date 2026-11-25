У дитячих спальнях також виявили порушення

У дитячому садку «Берізка», який входить до мережі дошкільних закладів Національної поліції України, виявили порушення під час моніторингу представників омбудсмана. Зокрема, під час перевірки там знайшли протерміновані продукти. Окрім того, заклад не має належного укриття. Керівництво дитсадка відмовилося спілкуватися з журналістами.

Лише важливі новини – підписуйся на наш WhatsApp-канал

Працівники представництва Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у Тернопільській області провели перевірку ясел-садку «Берізка» № 39 на початку листопада. Тоді там було 123 вихованці та сім груп. Спеціалісти інспектували умови харчування та безпеки дітей. Про це повідомили на сторінці представництва омбудсмана.

Порушення, які виявили представники Омбудсмана

Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

П️ід час перевірки виявили протерміновані продукти. У харчоблоці некоректно маркували їжу та порушували відбір проб готових страв. У туалетах не було перегородок між дитячими унітазами. Також у закладі немає укриття, куди б могли переходити діти під час тривоги.

Також моніторингова група виявила й інші недоліки:

️недотримання вимог щодо розміщення дитячих ліжок у спальних приміщеннях;

️відсутність системи відеоспостереження та незадовільний стан асфальтового покриття окремих ділянок території;

недоліки в організації медичного обслуговування та веденні відповідної документації;

️невідповідність щоденного меню затвердженому сезонному меню та відсутність інформації про харчові алергени;

️ненадання окремої документації щодо контролю якості харчування та незабезпечення доступу до одного з приміщень комори;

️недоліки в оформленні особистих медичних книжок окремих працівників;

непристосованість будівлі та приміщень для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.

Представники омбудсмана зазначили, що усі недоліки мають виправити. Також звіт надіслали Національній поліції України (як засновнику дитсадка) та адміністрації закладу.

ZAXID.NET зателефонував до керівниці дитячого садка Оксани Крижовської. Посадовиця відповіла, що наразі не може говорити та поклала слухавку.