Михайлина з мамою і ортопедом-травматологом Мар'яном Орачем

У львівській дитячій лікарні св. Миколая успішно прооперували 15-річну дівчину з Львівщини, у якої хребет через важку форму сколіозу викривився на 90 градусів. Дівчинку буквально перехилило на один бік, до того ж вона терпіла постійний біль. Команді ортопедів-травматологів лікарні спільно з колегами зі США вдалося допомогти дівчині, їй провели складне оперативне втручання.

Коли Михайлині (так звати пацієнтку) було вісім місяців, їй у дитячій лікарні поставили діагноз – ДЦП (дитячий церебральний параліч). Це захворювання центральної нервової системи, що виражається, передусім, порушенням координації, рухової і м’язової активності. У дівчини мозок надсилає негативні імпульси у м’язи, через що ноги зовсім не слухаються. Тож змалку дівчина не ходить, а пересувається у кріслі колісному, повідомили у лікарні.

Із 8 років Михайлинка спостерігається не лише в неврологів, а й у ортопед-травматологів дитячої лікарні. Вони позбавили дитину контрактур, тобто обмежень рухів у суглобах нижніх кінцівок. Завдяки цьому дівчинка змогла рухати ногами і навіть ставати. Коли Михайлинці було 12, лікарі помітили, що в неї починає розвиватися ще й сколіоз (викривлення хребта), що часто виникає у пацієнтів з ДЦП. Захворювання швидко прогресувало і поліпшити стан дівчинки могла лише операція.

Складну операцію спеціалісти лікарні провели спільно з американським колегою Марком Диржкою, провідним спінальним хірургом Пресвітеріанської лікарні Нью-Йорка, який часто буває у лікарні з благодійною місією, консультує та оперує найважчих пацієнтів. На момент оперативного втручання хребет Михайлини викривився вже на 90 градусів. Операція тривала шість годин і пройшла успішно.

«Спершу ми відділили хребет від мʼяких тканин. Тоді виділили кожен хребець і повводили в них по два спеціальні гвинти, які з’єднали між собою титановими стержнями. Саме вони і вирівняли спину Михайлинки», – каже ортопед-травматолог Мар’ян Орач.

Спеціалістам вдалося вирівняти хребет Михайлини аж на 80%. Зараз дівчина швидко відновлюється після операції.