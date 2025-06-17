Схема діяла у міграційній службі в Хустському районі

Правоохоронці викрили корупційну схему у міграційній службі на Закарпатті. У Хустському районі за хабарі від 100 до 200 євро прискорювали виготовлення паспортів для виїзду за кордон. Організатору загрожує до 8 років ув’язнення.

Як повідомили в Закарпатській обласній прокуратурі 17 червня, схему прискореного виготовлення закордонних паспортів організував мешканець Хустщини.

«За свої послуги, окрім офіційних платежів, він вимагав від 100 до 200 євро з кожного клієнта. Перевіряється причетність службових осіб місцевої міграційної служби до цих протиправних дій», – зазначили правоохоронці.

Закарпатцю оголосили підозру за ч.3 ст.369-2 КК України (прийняття обіцянки неправомірної вигоди для себе, за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди). Санкція статті передбачає від трьох до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.